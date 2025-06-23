王祖賢素顏搭粉色Kitty行李箱　網讚：反差萌太可愛了

▲王祖賢過去演出《倩女幽魂》的聶小倩，深植人心（左圖），近日在溫哥華機場被粉絲捕獲（右圖）。（圖／翻攝小紅書）

圖文／鏡週刊

「永遠的小倩」王祖賢在《倩女幽魂》演出聶小倩，經典形象傳頌至今，息影後到加拿大潛心修佛，近來在溫哥華開設艾灸館，親力親為參與經營。58歲的她近日在機場，被粉絲野生捕獲，曝光與她的合照並分享兩人對話，王祖賢用「3個字」回應近況。網友們看了紛紛表示驚喜，並對她的粉色行李箱表示「好可愛」。

一名網友近日在小紅書表示，在溫哥華機場偶遇女神王祖賢，粉絲問：「Hello!最近還好吧？」王祖賢說：「挺好的。」粉絲再說：「沒想到在這戴口罩也被我認出了吧？」王祖賢稱讚粉絲：「你真厲害。」粉絲問能不能跟她合照，王祖賢很爽快就答應了。

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▲粉絲認出王祖賢，跟她合照。（圖／翻攝小紅書）

▲王祖賢的粉紅色行李箱相當吸睛。（圖／翻攝小紅書）

從粉絲拍攝的機場照片，可見身高172公分的王祖賢身穿修行居士服，相當脫俗，有網友找出她的「機場時尚」，背了一個TOD’S的黑色側背包，還拖一個Hello Kitty粉紅行李箱，相當有「反差萌」。

許多網友讚王祖賢「還是這麼漂亮」「氣質是真的很好」「王祖賢人真好，其實這算是素顏的，她都願意合照。」「女神的行李箱也太可愛了吧」「Hello Kitty少女」「好幸運姐姐看著狀態太舒服了願她健康開心」「她好高啊」。還有人說：「女神還是留給當年吧！不要驚擾為好。」



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