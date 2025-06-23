帕金森父連續幻覺！　苗可麗談「面對態度變化」：爸爸別怕，有我在

記者張筱涵／綜合報導

藝人苗可麗23日在粉絲專頁分享照顧罹患帕金森症父親的心路歷程，坦言父親因服藥副作用出現幻覺，從一開始會去否定並爭執，如今學會放下爭辯，選擇用愛陪演、走入父親的世界，暖心告白「爸爸別怕，有我在」，感動無數網友。

▲苗可麗。（圖／翻攝自FACEBOOK／苗可麗）



苗可麗23日分享與罹患帕金森症的父親相處過程。她坦言，父親因服用治療藥物出現幻覺副作用，常常會指著空無一物的角落說「有人在吵架」、或突然堅持「這裡不是家我要回去」，甚至小心翼翼地走路，只因「地上都是水，還有魚」，一開始，她試圖否定這些幻覺、與父親爭辯，也引發父親情緒激動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，隨著時間推移，苗可麗選擇轉換方式，學會用「演戲」進入父親的世界：「我會認同並配合他的劇本演出，幫他抓魚、幫忙勸架、甚至罵幻覺裡的人一頓。」她還分享一段特別的互動，有一天父親安靜地盯著腳趾頭說「有一隻貓在那」，當她說要把貓趕走時，父親立刻抓住她的手說：「不要這樣。」這一刻，她明白，唯有尊重父親眼中的「真實」，才能換來他的平靜與安全感。

▲苗可麗貼文配圖。（圖／翻攝自FACEBOOK／苗可麗）



苗可麗更以溫柔筆觸總結這段陪伴：「與其用盡力氣想拉他出來，不如你融入他的世界，這樣彼此都會快樂些。」她也幽默表示，有時「演過頭」還會被爸爸提醒「要小聲點」，溫馨又令人莞爾。最後她寫下暖心金句：「爸爸別怕，有我在」，真摯情感引發網友感動。

【苗可麗臉書全文】

爸爸因為帕金森服藥而有幻覺的副作用

常常會指著某個角落告訴我

有人在那裡吵架

或是這裡是什麼地方我要回家

看他小心翼翼的走路

原來是地上都是水 還有魚

從否定他到跟他爭執

說這都是你的幻覺

當然他會非常生氣

覺得他說的明明都是‘’事實‘’

到現在…….

我會認同並配合他的劇本演出

幫他抓魚

幫忙勸架

過去質問對方是誰

甚至罵他們一頓

前天他要我….打電話報警

因為他被綁架了

昨天他安靜了許久

我看他一直盯著腳趾頭

我說：你在看什麼

他小聲的說：我的腳趾頭有一隻貓

我說我趕牠走

他馬上抓住我的手說：不要這樣

就這樣……我和他在他的世界裡

他得到理解和認同

所以比較少生氣了

而且他的恐懼因為我出面幫他調解

他很快就放下了恐懼

朋友們原來會罵人還是很有用的

或許面對老人家的幻覺

與其用盡力氣想拉他出來

不如你融入他的世界

這樣彼此應該都會快樂些

爸爸別怕

有我在