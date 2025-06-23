千千開箱美國防災食品「可放18年」！　一週緊急糧桶8料理還有甜點

記者劉宜庭／綜合報導

美國在台協會（AIT）高雄分處日前在臉書分享防災避難包，引發民眾對防災準備的熱議。百萬YouTuber千千也在頻道推出一集「防災食品開箱」影片，實測來自美國、日本等地的災備糧食，其中最吸睛的是美國製的「一週緊急糧桶」，外觀像油漆桶，不僅內含8道料理、一天提供1830大卡熱量，更號稱保存期限可長達18年，讓她忍不住驚呼：「從出生吃到騎摩托車都可以！」

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▲千千開箱美國防災食品可放18年。（圖／翻攝自YouTube／千千進食中）

影片一開場，千千便向觀眾強調：「這不是製造恐慌，因為台灣本來就是一個天災很多的地方，所以多一份準備就是多一份安心。」她指出，這次準備的品項從正餐、湯品、甜點到零食一應俱全，強調民眾應建立基本防災概念，「未來真的緊急狀況時，才不會手足無措。」

來自美國的「一週緊急糧桶」內容豐富，包括西班牙燉飯、奶油雞肉風味燴飯、起司花椰菜燴飯、蔬菜雞肉湯、馬鈴薯濃湯、香蕉脆片、燕麥粥與早餐奶粉等。千千實際試煮後直言：「每一包都是一大鍋，要煮20至30分鐘，還要加超多水，我只想問緊急時刻哪來那麼大的火力和一公升的水？」

其中，西班牙燉飯讓她一度懷疑人生，「米心根本沒熟，像是煮失敗的燉飯」，但她也補充：「如果真的遇到災難，加上它可以放18年，我就接受這個味道吧。」千千對奶油雞肉風味燴飯與楓糖黑糖燕麥給出較高評價，形容「鹹度合理，搭一點辣椒粉就不錯吃」，燕麥也「很像早餐的即溶粥，合口味又方便」。而最讓她驚喜的是香蕉脆片，「味道跟泰國現炸的幾乎一模一樣，居然還能保存18年，超厲害！」

▲千千強調，拍攝這支開箱影片不是在製造恐慌。（圖／翻攝自YouTube／千千進食中）

不過馬鈴薯濃湯與花椰菜燴飯則被評為「神秘災難味」，「這根本是粥不是湯，比英國的濃湯還稠。」此外，千千也開箱了日本品牌的防災食品，包括粥飯、飯糰、麵包罐頭等。她大讚粥品「很鮮、像海鮮湯」，飯糰則讓她驚艷：「打開包裝只要加水，還能自動成形三角飯糰」，其中醬菜飯糰更被她列為「必買」，「鮮味、醬香與蔬菜口感兼具」。

同樣來自日本的丹麥麵包罐頭則風味樸實，有楓糖、巧克力等口味可選，千千表示：「楓糖香氣炸裂！雖然有酵母味但比預期好很多。」影片最後，她試吃兩款防災零食，包括五年保存的洋芋片與餅乾。她笑稱「這真的是災難中的小確幸」，指出厚切洋芋片保有脆度，沒有油耗味，「跟一般洋芋片差不多，但少了鹹度」。而造型餅乾則「比營養口糧好吃，還能順便學英文單字！」

千千總結表示，美國糧桶雖不如日式方便、可口，但考慮到「能保存18年，發生災難時可一桶救命」，仍值得一備。她再次提醒：「防災食品不只是備糧，更是一種準備生活的態度。不是為了恐慌，而是為了安心。」