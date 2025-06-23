孔曉振迎接退伍尪　首曬人生四格「貼臉環抱」超閃！

記者張筱涵／綜合報導

韓裔美籍歌手Kevin Oh於本月17日正式退伍，近日首度透過社群平台公開與愛妻孔曉振的甜蜜日常，再度引起網友熱烈關注。他於22日在個人Instagram上以簡短文字「army photo dump」分享近況，並曬出多張照片，其中與孔曉振合拍人生四格照，更是閃爆全場。

▲Kevin oh退伍了。（圖／翻攝自Instagram／kevinoh_）



貼文中可見Kevin身穿軍服，與孔曉振頭戴兔耳飾品，一同搞怪吐舌、緊緊相擁、臉貼臉合影，表情互動溫馨自然，這組人生四格合照不僅記錄他們的喜悅，也散發滿滿幸福氛圍。

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▲Kevin Oh上傳和孔曉振拍攝的人生四格照。（圖／翻攝自Instagram／kevinoh_）



Kevin Oh於2015年在選秀節目《Superstar K7》中奪冠，因音樂才華受到關注，2022年10月與年長10歲的實力派女演員孔曉振結婚，這段「姐弟戀」當時曾掀起話題，並獲得大批粉絲祝福。身為美國籍的他，為了能夠在韓國穩定發展音樂事業與家庭生活，選擇於2023年12月自願入伍，如今順利退伍，他也不忘透過社群向支持者報平安，並以甜蜜合照分享久違的夫妻日常。