張學友澳門開唱被要求「講普通話」　手指腦袋12字霸氣婉拒

記者蔡宜芳／綜合報導

香港歌神張學友自2023年展開世界巡迴演唱會《張學友60+巡迴演唱會》，至今已經突破250場。他近日巡迴到澳門，出現台下有觀眾大喊「講普通話」的要求，對此，張學友當場婉拒，還要對方「加油學一下」，引現場熱烈歡呼。

▲張學友今年也來台巡演。（圖／JDS提供）

張學友21日於澳門舉辦演唱會，在說話的途中，台下突然有位觀眾喊說：「講普通話！」張學友聽到之後，立刻用普通話回說：「對不起啊，我不能講普通話。」並再用粵語問說：「這裡有多少人是講廣東話的啊？」引許多觀眾歡呼回應。

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▲張學友婉拒講普通話的要求。（圖／翻攝自微博）

接著，張學友又表示：「沒辦法，對不起，學一下，學一下廣東話。」並用手指著腦袋說：「加油！」然後繼續用粵語分享經歷，舉動不僅讓現場觀眾叫好，大陸網友看了片段也直說：「在澳門叫人講普通話什麼毛病！」

▲張學友要粉絲「動腦學一下」粵語。（圖／翻攝自微博）

事實上，這並非張學友第一次在港澳演唱會上拒絕講普通話。他2023年在香港開唱前，特地於停車場和歌迷打招呼，當時也曾被大陸粉絲要求晚點在演唱會「多講普通話」，但張學友也只回了一句「學一下」，引全場粉絲歡呼。