Andy生日認「壓力快喘不過來」　感性發聲：我最感謝的一年

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧分手後風波不斷，雙方多次隔空交戰「帳本問題」，即將生日的他，今（22）日在社群發布一篇感性長文，回顧過去一年雖不平靜，但卻充滿感恩，「今年的生日，不是最安穩的一年，但卻是我最感謝的一年。」

▲Andy發生日文，吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

談到這一年歷經的種種風波，Andy坦言這段期間他曾陷入低潮，也想過要放棄，但在身邊無數人的鼓勵下重新振作，「從低潮、放棄、重獲希望，在到現在，無數次壓力讓我快喘不過來，但周遭總有無數的手向我伸來，告訴我：『Andy，加油！』」

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Andy特別向那些在他低谷時不離不棄的人表達感謝，並表示這份支持讓他重新燃起對未來的希望，「謝謝這些不願意放棄我的人，喚醒我對未來的希望。」他感謝一路以來陪伴他的粉絲、朋友與家人，甚至那些「沒說出口但默默守候的人」。他期望，未來能夠越來越好，每一步都走在自己的熱愛裡。

▲Andy發生日文，吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

至於日前投入的騎機車環島計畫，Andy表示這是段尋找內在力量的過程，同時也透露，自己在途中找到久違的安靜與自信，也領悟到成長不在於變得多厲害，而是學會怎麼不害怕。最後，他在文末自我喊話：「我會走下去，一步步，為了那些愛我、也被我愛著的人。」並祝福自己生日快樂。

【Andy全文】

今年的生日，不是最安穩的一年，但卻是我最感謝的一年。

歷經種種風波，從低潮、放棄、重獲希望，在到現在，無數次壓力讓我快喘不過來，但周遭總有無數的手向我伸來，告訴我：「Andy，加油！」

每當低谷時，都有你們的聲音撐著我往前。

謝謝這些不願意放棄我的人，

喚醒我對未來的希望

謝謝粉絲、朋友、家人，還有那些沒說出口但默默守候的人！

也期望，未來越來越好 每一步都走在自己的熱愛裡

「機車環島旅途」還未完結，很開心，我在這裡找到安靜、有力量的自己

也明白，所謂的成長，不是變得多厲害，而是學會怎麼不害怕。

我知道，這趟路還很漫長

但現在的我，能更坦然的說：

「我會走下去，一步步，為了那些愛我、也被我愛著的人」

生日快樂，給我自己。

也給這一路不離不棄的你們

#andy老師 #生日快樂

