蹦闆砸1.4億開旗艦店！裝潢就燒2000萬　認做生意「不只看錢」沒設停損點

記者孟育民／台北報導

人氣網紅蹦闆（YouTuber呂育銓），從默默無名的小人物，到現在成為不少人的學習翹楚範本，蹦闆成功光環下，是無數血汗與經驗凝聚而成，除了最拿手的精品代購外，蹦闆還有投資不少副業，包含火鍋店、飲料店、小吃店、酒商、花藝店以及營造建築業等！日前蹦闆耗砸下重金在桃園精華地段開設了全新精品旗艦店，「這次是我自己購買的店面，因此我光裝潢就花了2000萬，總投入資金約1.4億，可見我對這家店的用心。」

▲▼蹦闆花1.4億打造精品旗艦店。（圖／本人提供）





聊到當初選擇做國外精品代購的初心，蹦闆表示一開始是因為女友而接觸到這個領域，蹦闆說：「但最主要是我當時本身也是在百貨公司工作，看到這個行業的商機無限，加上我本身也非常喜歡這些類型的商品，因此我開始深入研究，我做了不少功課，包括實用度、喜好、經營模式與前景等，我都請教參考不少前輩的成功範例。像目前店內成列的品項，就都是市場上熱門跟值得購買的商品，具備這些條件，我才會代購回來提供給顧客選擇。」

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▲蹦闆目前已有四間精品店。（圖／本人提供）



除了精品，店裡也陳列了不少公仔提供顧客購買珍藏，笑問他是不是標準的「公仔控」，會不會捨不得拿出來賣？「我對『斷、捨、離』這三個字做的很好，所以我沒有捨不得的，我都想拿出來賺錢，我不會留戀這些東西，我的字典裡沒有這三個字的存在，可能是環境吧！小時候成長環境與空間都不允許，所以我比較沒這觀念，我連我年輕時的情書都早丟了。」

▲蕾菈力挺蹦闆。（圖／本人提供）



至於聊到面對生意有賺、有賠，事業橫跨各領域，已是億萬富豪的蹦闆有自設停損點嗎？蹦闆表示做生意本來就要有盈虧的心理準備，「但這個問題我暫時沒有答案，因為目前投入的行業中，我都是賺錢的。但我還是要強調一件事，有時盈虧不能只看『錢』，對我來說，有一個很大的營利，是來自於我能妥善照顧好我的員工，以及客人對我的放心信任，我覺得這比賺錢給我的成就感更大！」