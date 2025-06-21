愛情長跑7年！戲劇男神李章宇要結婚了　「拍戲愛上她」11月娶小8歲女友

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星李章宇長相斯文、帥氣，他演過多部夯劇《女婿們的戰爭》、《我唯一的守護者》、《Oh！三光公寓！》等代表作，只是近年來幸福肥，喜歡吃美食的他，體重不斷往上飆，每次「身材」都會引起討論。除了體態，他與女友趙惠元愛情長跑7年，結婚事宜也收到很多粉絲關心，21日傳來好消息，兩人感情修成正果，預計在11月23日舉辦婚禮，令大批劇迷又驚又喜。

▲李章宇即將在11月23日結婚，娶小8歲女友趙惠元。（圖／翻攝自李章宇、趙惠元IG）



李章宇與趙惠元愛情長跑多年，早在2024年就不斷傳出兩人的婚訊，但雙方遲遲並證實，直到21日傳來好消息，他們預計在11月23日舉辦婚禮，在長久的相處與對彼此的信賴之下，最終決定攜手共度餘生。

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李章宇2018年出演《我唯一的守護者》與同劇演員趙惠元結緣，兩人從同事發展成情侶關係，秘密交往多年，直到2023年這段戀情才曝光，李章宇承認正在與小8歲的趙惠元交往，感情邁入第7年頭，如今即將結婚，獲得大批劇迷祝福。

▲李章宇是《我獨自生活》固定班底。（圖／翻攝自IG）



另外，李章宇因是《我獨自生活》固定班底，曾傳出若是他結婚後，就會從節目退出，他也曾在2023年的MBC放送演藝大賞自虧「媽媽、爸爸現在應該在家裡看著我，他們老是催促我結婚，現在得到講了，是不是可以再一個人生活一陣子？」他同時對女友趙惠元喊話：「結婚可能要稍稍往後推了，我可以再《我獨自生活》多一下下嗎？」透過得獎之際認愛兼放閃，並釋出兩人未來會結婚的意願，引起極大討論度。