林襄經紀人「胸前一顆扣」曬辣照！　衣服快包不住…網：超不科學

記者蔡宜芳／綜合報導

經紀人兼攝影師莉奈除了成功捧紅林襄，本身也外型亮麗、身材火辣，不時會在社群分享美照。她在近兩日辣曬於法國巴黎拍攝的照片，大秀好身材，讓網友看了都直呼「不當藝人可惜」。

▲莉奈的外型亮麗。（圖／翻攝自Instagram／lyna334998）

莉奈在19、20日連續上傳於巴黎鐵塔前拍攝的美照，照片中，她身穿粉色套裝，豐滿上圍呼之欲出，胸前僅有一顆扣子，超辣畫面引網友留言「衣服都快包不住了」、「身材超級不科學」，也有人認為她應該轉到幕前工作。

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▲▼莉奈曬辣照。（圖／翻攝自Instagram／lyna334998）

此外，莉奈也於貼文中分享一則愛情故事，透露有個女孩在被傷透心後，遇到一個男孩，花了一年的時間才相信愛，但是中間分分合合，又發現對方「會跟其他人連結」，所以超過三年都不再戀愛。

後來，女孩又遇到一個渣男，而先前的男孩又在此時拉她一把，「命運又一年後，男孩女孩再次交集並相知相愛，度過人生最快樂的時刻。以為永恆呼喚著宇宙註定的吸引，女孩卻因為要去遠方，再次斷了男孩。」最終女孩因為無法化解心中的結，選擇獨自向前。雖然莉奈並未提到故事中的主角，但引網友猜測「難道是自己的故事」、「女孩走出自己想要的人生」。