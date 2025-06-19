賀瓏Albee日本煲愛全被拍！「牽手捧臉」爆曖昧情　網：他們在交往？

記者孟育民／台北報導

單口喜劇演員天殘4月被發現陳屍於台北市某公寓頂樓，且這天正是她的生日，而因為IG同日排程發文「好的前任應該像死了一樣」，引發網友揣測是在指賀瓏，而男方至今都未發聲，僅出現在天殘告別式上。事隔2個月，網友近日拍到賀瓏和女星Albee同遊日本大阪，兩人開心自拍互動親密，如同熱戀般的情侶。對此，薩泰爾娛樂也做出回應。

▲賀瓏、Albee爆緋聞，兩人才一起錄完《賀瓏夜夜秀》 。（圖／翻攝自Facebook／賀瓏 Hello）

賀瓏和Albee被網友捕捉到同遊日本大阪，地點在大阪的梅田藍天大樓觀景台，兩人一身休閒裝扮玩自拍，不過互動卻相當親密，賀瓏不時用手捧著Albee的臉，女方也給予笑容回應，還牽起他的手，似乎早就不只是好朋友，引發網友熱議，直呼：「他們在一起了嗎？」對此，賀瓏所屬的薩泰爾娛樂僅回應：「暫不回應！」並未正面否認。

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▲賀瓏、Albee感情疑似不單純。（圖／翻攝自Facebook／賀瓏 Hello）

事實上，天殘在兩個月前離世，賀瓏當天因悲痛取消演出，事後所屬經紀公司薩泰爾發聲：「我們有接獲相關訊息，也非常遺憾與難過。但因為這件事涉及私人與家屬層面的議題，我們必須尊重當事人與其家屬的意願，目前不便對外說明或評論，還請您見諒。」

▲▼賀瓏才參加天殘告別式，當時還播放兩人照片。（圖／記者孟育民攝）



另外，網友一篇發表於2022年5月的論壇文章，揭露了賀瓏與天殘交往的「5線索」，包括賀瓏喜歡瘋女人、賀瓏的「高職女生」與天殘描述的高中生活有80%吻合、賀瓏與天殘一起開麻辣燙店、還有天殘將男友代稱「阿狗」等。再加上，東區德在其Podcast節目中也爆料，曾在展場外目睹兩人親密互動，並在節目中直接指出這對情侶正是賀瓏與天殘。