黃鐙輝《與惡2》罹思覺失調殺警！敬業要求「住進療養院」做功課

記者黃庠棻／台北報導

台劇《我們與惡的距離 II》播出後，引起許多網友追劇風潮並引起熱烈討論，今（19）日該片舉辦媒體訪問，主演楊貴媚、黃鐙輝、謝欣穎、白潤音 、鄭又菲與導演林君陽皆一同出席。

▲《我們與惡的距離 II》舉辦媒體聯訪，導演林君陽、楊貴媚 、黃鐙輝、謝欣穎、白潤音、鄭又菲出席。（圖／記者莊喬迪攝）

黃鐙輝飾演的羅自強原本是位計程車司機，年輕時在酒店載客而認識了當時擔任酒店小姐的陳又茗（謝欣穎飾），結婚後擁有了幸福家庭，個性單純有愛心、處處替人著想，卻因為投資失利被倒債之後承受不了壓力而患有思覺失調症，更在疫情後加重病情而誤殺法警造成了悲劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃鐙輝在《我們與惡的距離 II》與謝欣穎結婚。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

這次接演羅自強這個角色讓黃鐙輝有強大的使命感，做了大量的角色功課，希望透過這部戲可以讓大眾更認識精神疾病，他說道「我的感受是其實我們都有病，只是沒有像真正發病的人這麼失控，所以希望大家不要因為不理解而害怕而去貼標籤。」

▲黃鐙輝在《我們與惡的距離 II》與謝欣穎結婚。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）



為了呈現思覺失調的角色，黃鐙輝特地到嘉南療養院做田調，一開始其實很怕打擾到病患們，還沒進去前也會有很多想像，甚至本來還希望可以住進療養院近距離觀察，雖然最後這個願望無法成行，但院方的人都很幫忙，實際進到病房內發現病患們都非常可愛，因為用藥的關係情緒都很穩定、也很像小朋友會很好奇觀察。

▲黃鐙輝在《我們與惡的距離 II》罹患思覺失調症。（圖／記者莊喬迪攝）

事實上，黃鐙輝從2025年1月1日就開始在社群網站發文，每日寫下一個英文單字，他透露這個關鍵其實是他到嘉南療養院做功課時，跟一個小朋友的約定，當時他鼓勵對方「每天背一個英文單字」，沒想到被反問一句「鐙輝哥哥，那你有每天背嗎？」讓他瞬間清醒直呼「我自己都沒做的事，我怎麼會要求他」。

▲黃鐙輝在《我們與惡的距離 II》罹患思覺失調症。（圖／記者莊喬迪攝）

於是，黃鐙輝決定以身作則，每天記錄一個英文單字，等到一年之後再回到嘉南療養院跟小朋友說「我有做到」，他感性回憶到療養院內的經歷，說到「這可能是我們一次的探視，但有一種他們會一輩子把你們放在心裡面的感覺，下次有機會回去一定要再去看看他們！」