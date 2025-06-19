ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

明日花綺羅認收「大咖韓星私訊」
嘴上說沒關係「心裡超記仇」星座Top 3
國光女神錄到一半「當場掏出bra」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

高以翔 周鶴年 明日花綺羅 楊千霈 米可白 孫綻 陳天仁 翁馨儀

黃鐙輝《與惡2》罹思覺失調殺警！敬業要求「住進療養院」做功課

記者黃庠棻／台北報導

台劇《我們與惡的距離 II》播出後，引起許多網友追劇風潮並引起熱烈討論，今（19）日該片舉辦媒體訪問，主演楊貴媚、黃鐙輝、謝欣穎、白潤音 、鄭又菲與導演林君陽皆一同出席。

▲《我們與惡的距離 II》舉辦媒體聯訪，導演林君陽 、楊貴媚 、黃鐙輝、謝欣穎 、白潤音 、鄭又菲出席。（圖／記者莊喬迪攝）

▲《我們與惡的距離 II》舉辦媒體聯訪，導演林君陽、楊貴媚 、黃鐙輝、謝欣穎、白潤音、鄭又菲出席。（圖／記者莊喬迪攝）

黃鐙輝飾演的羅自強原本是位計程車司機，年輕時在酒店載客而認識了當時擔任酒店小姐的陳又茗（謝欣穎飾），結婚後擁有了幸福家庭，個性單純有愛心、處處替人著想，卻因為投資失利被倒債之後承受不了壓力而患有思覺失調症，更在疫情後加重病情而誤殺法警造成了悲劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲黃鐙輝在《我們與惡的距離 II》與謝欣穎結婚。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

這次接演羅自強這個角色讓黃鐙輝有強大的使命感，做了大量的角色功課，希望透過這部戲可以讓大眾更認識精神疾病，他說道「我的感受是其實我們都有病，只是沒有像真正發病的人這麼失控，所以希望大家不要因為不理解而害怕而去貼標籤。」

▲黃鐙輝在《我們與惡的距離 II》罹患思覺失調症。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲黃鐙輝在《我們與惡的距離 II》與謝欣穎結婚。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

為了呈現思覺失調的角色，黃鐙輝特地到嘉南療養院做田調，一開始其實很怕打擾到病患們，還沒進去前也會有很多想像，甚至本來還希望可以住進療養院近距離觀察，雖然最後這個願望無法成行，但院方的人都很幫忙，實際進到病房內發現病患們都非常可愛，因為用藥的關係情緒都很穩定、也很像小朋友會很好奇觀察。

▲《我們與惡的距離 II》舉辦媒體聯訪，導演林君陽、楊貴媚、黃鐙輝、謝欣穎、白潤音、鄭又菲出席。（圖／記者莊喬迪攝）

▲黃鐙輝在《我們與惡的距離 II》罹患思覺失調症。（圖／記者莊喬迪攝）

事實上，黃鐙輝從2025年1月1日就開始在社群網站發文，每日寫下一個英文單字，他透露這個關鍵其實是他到嘉南療養院做功課時，跟一個小朋友的約定，當時他鼓勵對方「每天背一個英文單字」，沒想到被反問一句「鐙輝哥哥，那你有每天背嗎？」讓他瞬間清醒直呼「我自己都沒做的事，我怎麼會要求他」。

▲《我們與惡的距離 II》舉辦媒體聯訪，導演林君陽、楊貴媚、黃鐙輝、謝欣穎、白潤音、鄭又菲出席。（圖／記者莊喬迪攝）

▲黃鐙輝在《我們與惡的距離 II》罹患思覺失調症。（圖／記者莊喬迪攝）

於是，黃鐙輝決定以身作則，每天記錄一個英文單字，等到一年之後再回到嘉南療養院跟小朋友說「我有做到」，他感性回憶到療養院內的經歷，說到「這可能是我們一次的探視，但有一種他們會一輩子把你們放在心裡面的感覺，下次有機會回去一定要再去看看他們！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

我們與惡的距離 II周渝民薛仕凌楊貴媚于子育謝欣穎劉子銓張軒睿白潤音詹子萱黃鐙輝

推薦閱讀

綜藝大哥「遭實名爆料」遲到4hrs進棚先吃麵！還嫌腳本：狗會笑再給我

綜藝大哥「遭實名爆料」遲到4hrs進棚先吃麵！還嫌腳本：狗會笑再給我

10小時前

內褲永遠濕濕的！薔薔私處「狂流分泌物」忍3周才就診 醫嚇：很嚴重

內褲永遠濕濕的！薔薔私處「狂流分泌物」忍3周才就診 醫嚇：很嚴重

9小時前

胡瓜終於鬆口：財產全給她！　遭爆感情生變不藏了「牽手放閃丁柔安」

胡瓜終於鬆口：財產全給她！　遭爆感情生變不藏了「牽手放閃丁柔安」

4小時前

出道14年「為滿足粉絲性幻想」！　日知名AV女優宣布引退

出道14年「為滿足粉絲性幻想」！　日知名AV女優宣布引退

8小時前

高以翔舊愛完婚！　「捧花藏感人細節」告白惹淚：愛用另種方式延續

高以翔舊愛完婚！　「捧花藏感人細節」告白惹淚：愛用另種方式延續

21小時前

明日花綺羅情史被挖「獵6男顏值偶像級」　遭爆性交易小10歲周鶴年

明日花綺羅情史被挖「獵6男顏值偶像級」　遭爆性交易小10歲周鶴年

10小時前

賀瓏Albee日本煲愛全被拍！「牽手捧臉」爆曖昧情　網：他們在交往？

賀瓏Albee日本煲愛全被拍！「牽手捧臉」爆曖昧情　網：他們在交往？

57分鐘前

明日花綺羅挨轟「搞亂偶像」IG遭出征！密會小10歲周鶴年…男方被退團

明日花綺羅挨轟「搞亂偶像」IG遭出征！密會小10歲周鶴年…男方被退團

13小時前

威廉閃兵遭起訴「前主播妻下個月要生了」！卓君澤挺9月大肚首露面

威廉閃兵遭起訴「前主播妻下個月要生了」！卓君澤挺9月大肚首露面

7小時前

《鬼滅之刃無限城篇》等1年沒預告！只看「人一直掉下去」日媒揭原因

《鬼滅之刃無限城篇》等1年沒預告！只看「人一直掉下去」日媒揭原因

6/18 13:38

國光女神錄到一半「當場掏出bra」！羞量真實罩杯 她驚：怎差這麼多

國光女神錄到一半「當場掏出bra」！羞量真實罩杯 她驚：怎差這麼多

8小時前

楊千霈同框前夫「現身愛女畢業典禮」　宣布離婚5個月私下互動曝

楊千霈同框前夫「現身愛女畢業典禮」　宣布離婚5個月私下互動曝

22小時前

熱門影音

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相

香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近
最想碰到布萊德彼特！蔡依林被虧又色慾了XD

最想碰到布萊德彼特！蔡依林被虧又色慾了XD
林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
陳哲遠「突被櫃姐強抱」 粉絲暴怒：是性騷擾吧

陳哲遠「突被櫃姐強抱」 粉絲暴怒：是性騷擾吧
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

吳宗憲力挺啦啦隊女神「叫憲嫂才會紅」　訪頌樂「韓國女生唱歌難聽」惹議：造謠！

吳宗憲力挺啦啦隊女神「叫憲嫂才會紅」　訪頌樂「韓國女生唱歌難聽」惹議：造謠！

瑪莎.家家台上吵架XD「拍照還要人家教」　被噹到變臉不開心？她：我敢嗎

瑪莎.家家台上吵架XD「拍照還要人家教」　被噹到變臉不開心？她：我敢嗎

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

HAHA沒穿內褲..劉在錫玩瘋「脫他褲子」　屁股外露爆氣開罵：我下周有家長會！

HAHA沒穿內褲..劉在錫玩瘋「脫他褲子」　屁股外露爆氣開罵：我下周有家長會！

徐玄超自律「不能連我也爆緋聞」　孝淵對象遭打槍：人生白活了XD

徐玄超自律「不能連我也爆緋聞」　孝淵對象遭打槍：人生白活了XD

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

看更多

【陽春版雨衣】狗狗沒雨衣改用衛生紙袋　臉露無辜超可愛XD

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

AV男優確診HIV！「洛杉磯所有片商停工」吳夢夢嘆：無套的缺點

17分鐘前0

女團babyMINT出海「罕見清涼造型曝光」　趙娟週辣到噴鼻血

34分鐘前0

金曲36客語入圍10項！　齊聚一堂沾喜氣慶功

38分鐘前1

明日花綺羅「整形上癮」13年前舊照流出！　對比驚人差點認不出

49分鐘前10

香港視后零修圖近照曝光！　貼身長裙現身被讚：本人比螢幕更美

57分鐘前17

賀瓏Albee日本煲愛全被拍！「牽手捧臉」爆曖昧情　網：他們在交往？

1小時前10

告五人新專輯名字終於曝光！　驚見「2天團成員」震撼助陣

1小時前1

神曲登台！Creepy Nuts首度台灣專場10月舉辦

2小時前3

34歲「童顏女優」宣布重返AV界！　老粉絲激動：支持到底

2小時前0

蔡淑臻新戲曖昧莫子儀！　「婚後育兒被束縛」淡出業界真相曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 綜藝大哥「遭實名爆料」遲到4hrs進棚先吃麵！還嫌腳本：狗會笑再給我
    10小時前3419
  2. 內褲永遠濕濕的！薔薔私處「狂流分泌物」忍3周才就診 醫嚇：很嚴重
    9小時前2227
  3. 胡瓜終於鬆口：財產全給她！　遭爆感情生變不藏了「牽手放閃丁柔安」
    4小時前2424
  4. 出道14年「為滿足粉絲性幻想」！　日知名AV女優宣布引退
    8小時前2010
  5. 高以翔舊愛完婚！　「捧花藏感人細節」告白惹淚：愛用另種方式延續
    21小時前3823
  6. 明日花綺羅情史被挖「獵6男顏值偶像級」　遭爆性交易小10歲周鶴年
    10小時前1815
  7. 賀瓏Albee日本煲愛全被拍！「牽手捧臉」爆曖昧情　網：他們在交往？
    57分鐘前27
  8. 明日花綺羅挨轟「搞亂偶像」IG遭出征！密會小10歲周鶴年…男方被退團
    13小時前109
  9. 威廉閃兵遭起訴「前主播妻下個月要生了」！卓君澤挺9月大肚首露面
    7小時前87
  10. 《鬼滅之刃無限城篇》等1年沒預告！只看「人一直掉下去」日媒揭原因
    6/18 13:3841
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合