譚松韵慘遭主管襲臀！《你比星光美麗》揭職場性騷真相　許凱霸氣護妻

記者蕭采薇／台北報導

陸劇《你比星光美麗》結合戀人愛情長跑多年分手、異鄉工作打拼、職場性騷擾等貼近現實的題材，並且寫實演繹出遭遇狀況時的心理糾結及抉擇。其中有一場戲，還在科技公司當打工人的譚松韵，因一次公司活動，遭遇其他部門的主管對她伸出鹹豬手襲臀。

▲譚松韵在《你比星光美麗》慘被交往多年男友分手，在職場上更是不順遂。（圖／中天娛樂台提供）

《你比星光美麗》講述譚松韵飾演的北漂女孩「紀星」，有相戀多年疼愛自己的男友，並且在許多人夢寐以求的科技公司上班，看似人生勝利組的她，卻屢遭上司打壓，讓她毅然決然離職走上創業之路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

創業初期處處碰壁，在因緣際會下，紀星遇上由許凱飾演的大學學長「韓廷」，也是科技公司的總裁，並且獲得他的入股支持，就在全身心投入創業時，她慘遭交往7年的男友提分手，在「紀星」人生最艱困的時刻，「韓廷」一路陪伴她度過，兩人不僅成為是商業夥伴，更展開一段強強聯手的愛情故事。

▲譚松韵《你比星光美麗》勇敢舉報職場性騷擾，卻差點被指控誹謗。（圖／中天娛樂台提供）

然而在紀星被主管指控她穿著暴露，當遇上職場性騷擾，譚松韵選擇勇敢檢舉不忍氣吞聲，卻差點因拿不出證據而被指控誹謗。好險許凱出手相救，成功揭穿色狼主管的真面目，成為該劇的「護妻名場面」。



譚松韵在《你比星光美麗》除了慘遭職場性騷擾之外，因個性老實，在職場上被認為好欺負，還被主管PUA，劇中她更有一句對主管所說的經典台詞「您跟我畫最大的餅、讓我做最重的活，還特意去人力總監面前美言我，讓我生不了職」，以及薪水無法調升的種種處境，讓她終於下定決心辭職。

▲許凱《你比星光美麗》「霸氣護妻」還譚松韵清白。（圖／中天娛樂台提供）

而她在職場的遭遇，讓許多觀眾相當有共感，認為譚松韵的台詞句句說到所有社畜人的心坎裡，更有許多人在「紀星」身上看到譚松韵的影子，對此譚松韵表示如果自己遇到這些事，會和紀星一樣的處理方式，「遇到職場不公的事情，我也會非常強硬地表達自己的訴求」。《你比星光美麗》週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。