啦啦隊女神草莓出單曲　憲哥情義站台要她當憲嫂 「無法拒絕她水汪汪大眼」

記者葉文正／台北報導

啦啦隊女神草莓今天推出首支個人單曲《末日還早》，還請來天王吳宗憲幫拍MV男主角，吳宗憲笑說：「她眼睛那麼大，你忍心拒絕嗎，我們是忘年之交，我們藝能界也很多人看到第一眼，就是永遠的朋友，草莓是永遠的妹妹，最容易走紅的稱號就是「憲嫂」。

▲電豹女拉啦啦隊女神草莓(中)單曲記者會，吳宗憲(右)與師妹海莉站台。（圖／記者周宸亘攝）

浪LIVE電豹女人氣成員草莓強勢進攻音樂圈！今18日舉辦記者會，天王吳宗憲現身力挺。首支個人單曲《末日還早》正式上架，甜美形象加上百變風格，引爆粉絲熱議。草莓坦言，當初錄完這首歌、第一次聽到成品時，忍不住默默流下眼淚，「真的很感動，也很不可思議。」她特別感謝經紀公司栽培，以及綜藝天王吳宗憲力挺演出MV，「說一百萬次謝謝都不夠！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳宗憲免費幫草莓拍MV。（圖／記者周宸亘攝）

這次草莓以「單飛不解散」模式推出個人作品，有人笑稱是單飛不解散持續搶錢，對此她直率回應：「這是我給自己的人生挑戰，沒有想太多，只想全力以赴，不管是MEME女團還是個人都想要有好成績。」

▲草莓與海莉感情好。（圖／記者周宸亘攝）

《末日還早》這首歌對草莓意義非凡。她回憶自己在演藝路上曾有一段迷惘時期，「2、3年前的我對未來非常不安，但我個性樂觀，一邊打工一邊努力運動，不斷提醒自己『把自己準備好，機會來了就要把握』，末日還早，我還能努力很多！」她也可愛許願：「希望未來Google『草莓』第一個跑出來是我，不是大湖草莓啦！」

▲海莉獻花祝福。（圖／記者周宸亘攝）

《末日還早》MV一大看點是找來吳宗憲同台飆戲，她透露：「看完導演劇情腳本時，第一個就想到憲哥，因為劇情設定我是一個通告菜鳥，剛好就像我在節目上也是被憲哥照顧的小菜鳥。於是我抱著99.9%會被拒絕的可能、鼓起勇氣直接問憲哥。結果沒想到憲哥秒回好啊！！感謝他真的是我事業上的大貴人。」在節目上他也一直CUE我，還讓我拿卡拉轟天雷一直唱，憲哥飾演飯店主管在背後挺我，第一次感覺像是敷衍我，

拍攝過程中，憲哥不僅親自上陣，還提供畫面建議，讓整支MV拍攝過程「咻咻咻順利完成」，草莓感謝憲哥的專業與提點，並許下願望：「希望未來在音樂、戲劇、綜藝都能和憲哥再次合作！」公司友情贊助要包紅包給他，但憲哥不收錢，只要草莓成績好他就開心。

至於被稱為「憲嫂」，草莓也笑說：「憲哥很有才華，他以前真的很帥，現在也很帥，他是我的菜，眼睛大大的，但我們平常少連絡啦，都是我會祝福他，也感謝他情義相挺。」

除了音樂，草莓也透露未來最想挑戰演出《角頭》系列風格的戲劇作品，「因為我不笑的時候其實有點臭臉，想挑戰8+9妹子！」

憲哥也提到，以前大家都知道，舞台上就像拳擊舞台，一定要互毆，沒有開打，觀眾要看什麼，「面對草莓我是投降的，她是很單純的女孩，我是演藝圈大哥，她莫名其妙拿歌給我，我給她一些建議，接著就問我有沒有時間來拍MV，我只好答應了。」