《食尚玩家》女星認了想隆胸！產後哺乳「脂肪都下滑」：照鏡子沒自信

記者潘慧中／綜合報導

阿諾（本名涂珊）因主持過《食尚玩家》就此打開知名度，率真形象鮮明，私下不時會和粉絲分享生活點滴。她17日便在Instagram限時動態坦言，「我想隆乳～想了好幾年了」，背後原因也隨之曝光。

▲阿諾承認想隆胸很久了。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



阿諾表示，「其實我平平的也沒有不好，只是因為哺乳完後，本來上胸就沒有肉的我，更是脂肪都下滑了」，坦率分享產後的身體變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼阿諾哺乳後的胸部脂肪跟著下滑。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



看著這樣的自己，阿諾老實地說，「有時候穿了內衣擠擠，看起來也好像有些東西，不過像是平地突然隆起。」

阿諾坦承，自己也曾多次向幾位醫生諮詢隆乳手術，「想了兩年也問了幾個醫生，一直還沒有勇氣做。」即使經過時間沉澱，內心仍常被不自信的情緒困擾，「有時候穿衣服，或是洗澡看到鏡子，都滿沒自信覺得不好看。」

▲阿諾照鏡子也變得很沒自信。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



阿諾IG全文：

其實我平平的也沒有不好

只是因為哺乳完後

本來上胸就沒有肉的我

更是脂肪都下滑了

有時候穿了內衣擠擠

看起來也好像有些東西

不過像是平地突然隆起

想了兩年也問了幾個醫生

一直還沒有勇氣做

可是有時候穿衣服

或是洗澡看到鏡子

都滿沒自信覺得不好看