綜藝大佬財產分法全曝光！張菲10億全給子女…吳宗憲放話只給5%　

▲吳宗憲被爆為了吳珊儒喬節目，不過父女倆雙雙否認。（圖／鏡週刊提供）

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胡瓜為了兒女安排未來，已經將兩棟北市信義區豪宅過戶給小禎、胡釋安，雖然曾放話對孩子的教育是「自生自滅」，但還是盡量幫忙，至於其他主持大哥們，則有不同的方式照顧子女。

吳宗憲放話財產只留5%給小孩，不過之前Melody請辭《11點熱炒店》，傳出他為了幫女兒吳姍儒喬主持棒，還特地打電話給電視台高層。但吳姍儒則反駁是假新聞，認為爸爸無法隻手遮天。

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徐乃麟帶著兒子徐新洋一起闖演藝圈，在節目上有來賓爆料，徐乃麟幫徐新洋和妹妹都買了房子，甚至前一陣子徐新洋遭遇股災，徐乃麟還一口氣就匯了一百萬幫他救急。

▲徐乃麟曾在兒子徐新洋股災時，匯了一百萬救急。（圖／鏡週刊提供）

主持大哥張菲據估有十億身家，他曾說會把財產都留給子女。而其中二兒子的老婆翁馨儀生完兩個女兒後，又剖腹產生下一個兒子，讓張菲樂得包了一百萬紅包寵媳婦。

▲張菲將十億財產留給子女，還包了百萬大紅包給媳婦。（圖／鏡週刊提供）





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