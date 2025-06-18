蔡尚樺出外景重摔！「屁股一大片黑青」 突發3狀況：根本來體驗人生

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺出身自主播，後來憑《全民星攻略》、《全明星運動會》等節目成功轉型為主持人，最近更為了工作出外景，體驗「人生第一次下海捕魚」，未料狀況連連，讓大批粉絲都相當心疼。

▲蔡尚樺去海邊出外景。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



蔡尚樺二度參與節目《花甲少年趣旅行》的錄影，同時迎來人生第一次下海捕魚，不料也剛好是生理期第一天，過程堪稱挑戰極限，「一個不小心跌進海裡全身濕透，外加重重摔在礁石上，屁股一大片黑青。」

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▲▼蔡尚樺不小心重摔在礁石上。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



此趟外景之旅，讓蔡尚樺不禁直呼「也太硬，根本來體驗人生的」，但種種的突發狀況，絲毫沒有減低她的敬業態度，而是用正能量和其他夥伴在桃園和新竹展開一連串行程，「充滿驚喜和生活感的快樂。」

▲▼蔡尚樺用正能量面對（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



談到這次的旅伴組合，蔡尚樺給出高度評價，「很開心是跟模仿誰都最像自己、最搞笑的九孔哥，名模身材人美又優雅的女神瓊姿姊，和沒有偶包、熱騰騰的新婚帥爸晨翔，一起出發踏上我們的桃竹行！」她也預告，節目將於接下來連續三個週六播出，「讓我們陪你度過美好週末呦！」