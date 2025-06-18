家寧0偽裝現身了！「史博館看展全被拍」 3個月內IG掉粉數超驚人

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber眾量級家寧3月被前男友Andy指控其全家奪走頻道以來，雖然社群平台粉絲數持續下滑，她仍不時會上傳生活點滴，例如，她17日便PO出零偽裝去看展覽的側拍照，再度掀起大批網友討論！

▲家寧現身史博館。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



照片中，可以看到家寧完全沒有戴帽子、墨鏡或口罩偽裝，而是放下一頭及腰長直髮，化上精緻妝容，身穿白色T恤搭配牛仔褲，現身國立歷史博物館看展覽。

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▲家寧完全沒偽裝。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



看完展覽後，家寧還引用該展覽藝術家鍾桂英所說的話，「由有法至無法而至大法，自在無羈地馳騁於畫藝天地間」，似乎想展現與過往截然不同的藝術氣質。

▲家寧常分享生活。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



值得一提的是，家寧的Instagram追蹤人數從原先的69.3萬，如今已跌至56.1萬，3個月內失去約13萬粉絲，18日更新貼文後，還有網友留言酸「謝謝妳提醒我們退追」，形象可說是一落千丈。

▲家寧的IG粉絲數剩56萬。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）