ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

許維恩夫婦曬兒時照對比女兒！
最容易劈腿的三大星座！
宥勝爆離婚後「妻首曝互動兩人互動」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

DJ SODA 李珠珢 孫生 郭書瑤 宥勝 王星越 柏木文香

家寧0偽裝現身了！「史博館看展全被拍」 3個月內IG掉粉數超驚人

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber眾量級家寧3月被前男友Andy指控其全家奪走頻道以來，雖然社群平台粉絲數持續下滑，她仍不時會上傳生活點滴，例如，她17日便PO出零偽裝去看展覽的側拍照，再度掀起大批網友討論！

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧現身史博館。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

照片中，可以看到家寧完全沒有戴帽子、墨鏡或口罩偽裝，而是放下一頭及腰長直髮，化上精緻妝容，身穿白色T恤搭配牛仔褲，現身國立歷史博物館看展覽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧完全沒偽裝。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

看完展覽後，家寧還引用該展覽藝術家鍾桂英所說的話，「由有法至無法而至大法，自在無羈地馳騁於畫藝天地間」，似乎想展現與過往截然不同的藝術氣質。

▲家寧常分享生活。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

值得一提的是，家寧的Instagram追蹤人數從原先的69.3萬，如今已跌至56.1萬，3個月內失去約13萬粉絲，18日更新貼文後，還有網友留言酸「謝謝妳提醒我們退追」，形象可說是一落千丈。

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧的IG粉絲數剩56萬。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

家寧Andy眾量級

推薦閱讀

太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭

太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭

4小時前

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因

10小時前

陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼

陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼

3小時前

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷

3小時前

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

23小時前

66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單

66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單

4小時前

前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁

前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁

4小時前

胡瓜、丁柔安多次傳婚變！　誓言「永不離婚」分產少了她原因曝光

胡瓜、丁柔安多次傳婚變！　誓言「永不離婚」分產少了她原因曝光

3小時前

郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光

郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光

19小時前

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

6/16 15:06

陳天仁「遭數度性騷」過程全公開！　狼教練休息室裝虛弱趁機強吻

陳天仁「遭數度性騷」過程全公開！　狼教練休息室裝虛弱趁機強吻

3小時前

宥勝爆離婚後「妻首曝互動」　她揭爸爸視角回擊網友：呈現真實人生

宥勝爆離婚後「妻首曝互動」　她揭爸爸視角回擊網友：呈現真實人生

13小時前

熱門影音

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙
麻衣包包「有23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

麻衣包包「有23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦
林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！
檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」

檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」
周子瑜學會開車了？真相公開超搞笑XD

周子瑜學會開車了？真相公開超搞笑XD
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

源少年須弘道留學半年..黃莑茗：變了　脫衣秀肌肉「突然就變成身材擔當XD」

源少年須弘道留學半年..黃莑茗：變了　脫衣秀肌肉「突然就變成身材擔當XD」

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

劉在錫遭李相二「背後貼緊」　一直往前推..他喊：屁股移開！

劉在錫遭李相二「背後貼緊」　一直往前推..他喊：屁股移開！

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

看更多

【烏龜翻】高雄白車遭撞翻「排氣管狂竄濃煙」！路人全衝上前救援

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

38分鐘前13

快訊／遭控狼教練性騷女星！　前300壯士營運長蔣政發聲：不實指控

1小時前76

周星馳「緊抱靠肩」劉嘉玲！1句「煮麵給你吃」勾回憶殺…衣服藏亮點

1小時前0

愛犬寄宿寵物旅館！　韓藝瑟接回時「狗前腿卻彎曲變形」瞬間崩潰

1小時前1320

家寧0偽裝現身了！「史博館看展全被拍」 3個月內IG掉粉數超驚人

2小時前10

女神人設翻車！中川翔子拍Switch 2開箱片遭疑「找黃牛買的」公司回應

2小時前0

《街女3》MOMO帶TWICE助陣親姊　盧允瑞神助攻「8小時破百萬觀看」

2小時前0

金曲36／被太陽唱到爆紅！　Karencici親揭內幕...還曝王嘉爾真面目

3小時前1426

陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼

3小時前1

小孟老師／12星座運勢！　射手仕途蒸蒸日上

讀者迴響

熱門新聞

  1. 太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭
    4小時前206
  2. 李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因
    10小時前3025
  3. 陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼
    3小時前2826
  4. 李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷
    3小時前818
  5. 孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎
    23小時前7069
  6. 66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單
    4小時前414
  7. 前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁
    4小時前1615
  8. 胡瓜、丁柔安多次傳婚變！　誓言「永不離婚」分產少了她原因曝光
    3小時前1220
  9. 郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光
    19小時前2022
  10. 上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸
    6/16 15:062
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合