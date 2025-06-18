66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單

▲雖然放話要讓孩子自生自滅，但其實胡瓜（中）已經分配好財產給小禎（左）、胡釋安（右），也和他們攜手主持新節目。



圖文／鏡週刊

胡瓜6月4日才過66歲生日，揚言退而不休的他，反倒是越來越有活力，開演唱會、錄節目、拍YouTube，忙得不亦樂乎。縱橫演藝圈40年的他，累積的身家也相當驚人，日前傳出他已經分配好財產給女兒小禎、兒子胡釋安，力求公平外也保子女能夠一生安穩。

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胡瓜曾坦言自己不缺錢，因此目前的演藝活動，都以做公益、培植新秀為主，也滿足個人成就感，有媒體估算，胡瓜名下位於台北市信義、大直、士林的房產共6戶，估算市值就高達6億元以上，還沒算上他的豪車收藏。

▲胡瓜（中）去年和丁柔安（左）傳出婚變，不過胡瓜誓言「永遠不會離婚。」



雖然目前胡瓜還沒退休的打算，但他為了子女鋪排後路，早早就將位於信義區的房產贈與給小禎、胡釋安一人一戶，價值都破億元，且還位於上下樓，就是要做到公平不起爭端。據悉，他也為子女購買了高額保單，讓他們的未來可以安安穩穩。

▲胡瓜（右二）每年都會帶著小禎（左三）、胡釋安（右一）和媒體聚餐，而背後都是由丁柔安（左一）在安排策畫。左二為歐漢聲。（萬星傳播提供）



胡瓜過戶給小禎、胡釋安的豪宅，是位於台北101對面、即將完工的四季酒店旁名宅鴻禧花園大廈，實價登錄成交價一坪約132萬元，雖然屋齡已經35年，但正在進行都更規劃，預估未來改建後價值翻倍，有望成為信義區地標豪宅。而胡瓜則和老婆丁柔安住在附近步行可到的昇陽國寶，一家人都是信義區居民，其他房產則留做出租使用，作為未來養老規劃。



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