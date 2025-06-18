太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭

記者蔡琛儀／綜合報導

南韓性感女神DJ SODA擁有天使外表、魔鬼身材，是許多粉絲心中的火辣女神，IG追蹤人數高達550萬。然而，她昨（17日）在IG發文透露，自己在髮廊漂髮時遭遇嚴重失誤，導致一頭俏麗短髮慘變「狗啃」，甚至因頭髮嚴重受損，不得不剃光後腦杓，驚悚照片曝光後引發網友震驚與不捨。

▲DJ SODA身材火辣。（圖／翻攝DJ SODA IG）

DJ SODA在文中透露，為了巡演結束後給粉絲驚喜，三年來首次嘗試將頭髮重新漂成金色。她表示，原本擁有健康、粗硬且髮量豐富的髮質，一直都有在細心保養，沒想到返韓後到常去的髮廊漂髮，設計師卻因漂劑放置時間過久，導致頭髮從髮根開始「整個融化」，最終後腦杓與兩側頭髮嚴重斷裂，只能全部剃光。

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她坦言，頭髮損毀後的幾天，無論是出席活動或演出，都不斷嚇到現場觀眾，自己更是情緒崩潰，「每天掉一大把頭髮，心情非常沮喪，幾乎每天都在哭，連續兩週都睡不好。」如今她只剩約3毫米長的頭髮，連接髮都不行，估計至少需要兩年才能完全恢復。

▲▼DJ SODA痛揭自己漂髮，頭髮卻被融化到斷裂的慘劇。（圖／翻攝DJ SODA IG）

更令人心寒的是，她表示事發後設計師遲遲未聯絡，直到她在IG公開貼文後，對方才透過經紀人聯繫。DJ SODA也無奈提醒粉絲，「漂髮真的非常仰賴設計師的技術，一定要做好功課，找專業的人處理，才不會像我一樣受傷這麼深。」

目前她只能勉強用剩下的頭髮遮掩光禿處，每天照鏡子都讓她痛苦萬分，連看到粉絲拍攝的影片都感到心痛。她也表示，這段經歷讓她鼓起極大勇氣才願意公開分享，只希望粉絲不要重蹈覆轍。

▲▼DJ SODA美照背後其實相當心酸。（圖／翻攝DJ SODA IG）