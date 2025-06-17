《偷偷藏不住》陳哲遠「突遭女粉強抱」嚇壞！　粉絲暴怒要求道歉

記者張筱涵／綜合報導

大陸男星陳哲遠和趙露思合演《偷偷藏不住》後爆紅，被譽為「青春小說改編男主專業戶」。近日出席位於西安的化妝品牌活動，吸引大批粉絲支持，不過在過程中卻被櫃姐環抱，讓他嚇到不敢動，櫃姐行為引發熱議。

▲陳哲遠被強抱。（圖／翻攝自微博）



陳哲遠日前出席活動吸引粉絲朝聖，然而卻在與相關品牌櫃姐合照的過程中，被其中一人緊緊環抱，第一時間他整個人收緊雙手往旁邊靠，但對方還是不放手。現場粉絲拍攝的影片曝光後，該名女工作人員隨即於社群平台發文致歉，表示「因一時激動，沒有控制住自己的行為，忽略了藝人的身體狀況，也沒有意識到作為工作人員應有的專業素養」，對此深感自責與懊悔。

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儘管事後已公開道歉，但不少網友仍怒火未平，批評聲浪不斷，包括「毫無職業素養，出來道歉，建議開除」、「哇賽，不道歉過不去啊」、「公開道歉，這完全是性騷擾」、「未經他人允許隨意擁抱是性騷擾」等評論掀起熱議，不少人也為陳哲遠抱不平，認為品牌方應加強管理，保障藝人基本安全與尊重。

▲陳哲遠是現在很有人氣的男星。（圖／翻攝自微博）



陳哲遠2015年自選秀節目《流行之王》出道，為男團Mr.BIO成員之一，憑藉清新外型與穩健台風累積粉絲。後轉型為演員，並接連出演饒雪漫小說改編的《秘果》，以及青春熱劇《暗格裡的秘密》、《偷偷藏不住》等，尤其《偷偷藏不住》中飾演溫柔學長「段嘉許」一角與趙露思火花四射，成為新生代陸劇男神代表。