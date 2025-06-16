準金曲歌王柏霖預習拿獎座！　典禮紅毯「超大幸運物」曝光

▲柏霖搶先感受金曲獎座的重量。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

柏霖PoLin推出新創作專輯《允許萬物破碎》，一舉入圍今年金曲獎最佳華語男歌手，今（16日）舉辦新專輯記者會，特別選在內湖運動中心專業攀岩場舉行，曾經身為多年專業舞者、私下也愛爬山的柏霖身體能力極強，輕鬆攀岩攻頂，打破金色彩球，摘下高懸頂峰的禮物，金曲獎座和慶賀專輯大賣的卷軸，為月底的金曲獎頒獎典禮和新發行的專輯搏得好彩頭。

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▲▼柏霖輕鬆攀岩攻頂。（圖／記者周宸亘攝）



柏霖一身帥氣的西裝現身，為了挑戰攀岩，穿上安全裝備後，開始往上攀爬，他以矯健身手快速向上攀升，旋即抵達懸掛金色彩球的頂峰，他一拳將彩球擊破，呼應專輯的「破碎」概念，並從彩球中取出金曲獎座和一個卷軸，接著從天而降帥氣落地。

他打開紅色卷軸，寫著「專輯大賣」，柏霖說：「我和所有製作團隊都非常用心籌備這張專輯，希望大家喜歡。」今天公司也拿出公司的金曲獎座，讓柏霖感受手握真實金曲獎座的感覺，讓他搶先感受獎座的重量，他直說：「這段時間真的體會到入圍就是最大的肯定，但還是很希望當天真的有機會可以把獎座帶回家。」屆時他也將帶著爸媽走上紅毯，也是他的最大幸運物。

柏霖也相當期待將在8/16和8/23在台北Legacy和台中Legacy舉辦「允許萬物破碎」專場演唱會，距離上場演唱會已超過一年，他已迫不及待想以現場演出方式與粉絲分享他的新歌和過去的代表作，表示已開始積極準備中，希望能在現場與久違的粉絲朋友見面。

