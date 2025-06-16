上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

記者陳芊秀／綜合報導

23歲大陸男星王星越因演出《墨雨雲間》的「肅國公」一角爆紅，每次更新社群動態，總會吸引大批粉絲留言告白。他近日上傳兩張型男帥照，有粉絲PO長文直誇「高高在上的王」，但是他卻回應該網友一個問號，並說「這是我爸」。

▲王星越近日上傳2帥照，有粉絲告白稱讚「高高在上的王」，本人卻傻眼了。（圖／翻攝自微博）

王星越昨日上傳兩張照片，一張拍攝角度是從車內拍後照鏡，鏡中隱約映出一雙眼睛，車窗上的水滴反射出街道燈光，營造出朦朧的氛圍。另一張照片是身材健碩的男子正舉手機，穿著一件淺灰色的緊身T恤，顯得胸肌輪廓和肩膀線條非常明顯。

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▲王星越上傳照片，引來網友關注。（圖／翻攝自微博）

有粉絲選了車內帥照開始告白：「啊初見，他是高高在上的王，在這片昏黃的燈光下，他顯得如此神秘而魅惑。黑色西裝包裹著他高大挺拔的身軀，手中的酒杯仿佛是他唯一的陪伴。眼神堅定卻又深邃，讓人忍不住想要探尋他內心的秘密。他是商業世界的掌權者，冷峻而霸氣，但在這一刻，他卸下了白天的偽裝，展現出獨屬於夜晚的柔情與孤獨。」然而王星越看完這段長文告白，留言「？這是我爸」。由於昨日是國際父親節，男神上傳照片加上一個男子表情圖示，是在致意父親。

▲粉絲瘋讚型男照是「高高在上的王」、「神秘魅惑」，釣出王星越親回「？這是我爸」。（圖／翻攝自微博）

其中網友輪番來朝聖王星越的留言，輪番回應「我不行了想想哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「笑死我了，兩眼一閉就是誇」、「咱爸挺有電影氣質」、「沒關係，誇的就是咱爸」、「咱爸是爸界梁朝偉啊」、「哈哈哈好社s（社死）」。