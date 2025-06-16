李連杰合體「御用兒子」謝苗！重現30年前神作一幕…互動勾回憶殺

記者陳芊秀／綜合報導

62歲「功夫皇帝」李連杰因健康因素，近年來大幅減少演藝活動，並潛心於禮佛。而昨日（15）適逢國際父親節，他透過社群平台發影片動態，合體「御用兒子」謝苗，兩人相隔30年「重逢」，勾起影迷回憶殺。

▲李連杰合體御用兒子謝苗，互動勾起回憶殺。（圖／翻攝自微博）

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李連杰90年代主演多部香港動作片，1995年主演《給爸爸的信》，與當時還是童星的謝苗展現了深厚的父子情，感動無數觀眾，兩人在1994年的《洪熙官之少林五祖》也是演父子。謝苗小小年紀展現出精湛的武術功底，贏得香港觀眾的喜愛。

《給爸爸的信》至今30年，李連杰與謝苗罕見合體，重現電影《給爸爸的信》中父子刷牙的場景，隨後畫面切換至兩人洗臉的鏡頭，出人意料的是，畫面中的父子已經變成了「長大後」的謝苗和「變老後」的李連杰。影片中李連杰狀態極佳，動作敏捷依舊，謝苗現在已經41歲，蓄起鬍鬚，散發濃厚「叔味」。

李連杰與謝苗搞笑互動，最後「兒子」送內褲作為父親節禮物，呼應了《洪熙官之少林五祖》的情節。他將謝苗摟過來靠頭貼貼，最後配上字幕「我在努力長大，請您慢慢變老」，氣氛溫馨。網友驚喜之餘，也有人感慨當年在《給爸爸的信》中與李連杰有感情線、片末成為謝苗「新媽媽」的梅艷芳已經離世。

▲李連杰與謝苗相隔30年合體，氣氛溫馨。（圖／翻攝自微博）