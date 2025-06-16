王思佳代言2月「害廠商300萬泡湯」！產品賣不到10萬　受害2苦主慘賠

圖文／鏡週刊

王思佳自假包事件後，演藝工作大受影響，沉寂許久的她近日傳出將在YouTube頻道開新節目《一起長大吧！》，主持陣容除了她，還有演藝圈好友徐小可與劉伊心，3人將以人母身分，分享媽媽育兒經。另一方面，業界爆出王思佳以80萬元價碼接下保健品代言人，但商品銷售數字卻是該公司成立30年來最慘！

本刊接獲爆料，指王思佳4月底接下保健品代言，卻因銷售數字不佳，害廠商賠錢。當初廠商找王思佳代言，為了刺激買氣，還選在母親節前夕辦了場記者會，期望以她愛美的形象，為母親節檔期帶來買氣，沒想到事與願違，廠商盼不到買氣，更因此賠錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鬧出假包風波前，王思佳就經常在YouTube分享自己的時尚品味。（翻攝自王思佳YouTube）

合作業績 30年最慘

王思佳因為假豪門、假貴婦事件，人設大翻車，近日有廠商以80萬元價碼，逆風邀她擔任保健品代言人；但本刊接獲爆料，指經過1個多月的銷售，王思佳代言的商品業績竟是該公司成立30年來最差的一次，甚至還賠錢，廠商內部開會檢討時更直言：「王思佳帶來的效益不好，太差了。」

▲王思佳接下新代言，但傳出因為負面形象，導致銷售數字不佳。（翻攝自王思佳臉書）

據了解，廠商原本想藉由王思佳愛美的特質，希望她成為帶貨女王，沒想到雙方談成合作後，後續的績效卻是一個「慘」字。為了新產品，廠商光是代言費跟行銷費用就付出300萬元，最後竟連10萬元業績都達不到，百貨公司專櫃更是冷冷清清，廠商只能選擇及時停損，認賠收場，也開始考慮尋找其他代言人。

開新節目 合作劉伊心

另外一家廠商則是邀王思佳業配，投放了3天廣告，業績卻完全不見起色，只得立即停損，認賠30萬元。王思佳這2年運勢下跌，始於2023年5月爆出假包事件後，TVBS《女人我最大》將她踢出固定班底，就連事件爆出前剛接下的T台網路節目《玩美研究室》也因此沒了。

▲王思佳（右）曾與直播主「天后闆妹」（左）在社群開直播賣東西，如今她將在YouTube分享育兒經。（TVBS提供）

這兩年多來，王思佳僅靠零星的節目通告與廠商業配，支撐家中生計，好不容易近日將在YouTube開新節目《一起長大吧！》，和演藝圈好友徐小可與劉伊心，以人母的身分聊媽媽育兒經，力拚轉型。

▲王思佳（中）雖爭議不斷，但仍有廠商找上門邀約她與拐拐（左）、劉伊心（右）一起出席活動。

其實，王思佳是因負面新聞太多才翻身不易，去年她宣稱到泰國買房，卻被房仲業踢爆只是假買房；今年4月，原有兩家生技公司想找王思佳代言，最終還是轉而選擇形象較好的小禎（胡盈禎）。



更多鏡週刊報導

翻車拚反轉／宥勝性侵女助理高調拍片想復出 遭輿論猛炮急改口

幸福晚點來／獨家！飛加拿大見家長 黃心娣閃婚更生人牧師

幸福晚點來／大齡有真愛！國民媽媽閃婚小14歲攝影師 豬哥亮是媒人