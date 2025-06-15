全台粉絲出動！吉卜力工作室40週年紀念日　千尋、小桑、希達都到了

記者吳睿慈／台北報導

日本吉卜力工作室成立40週年紀念日，台灣片商特地在7家影城舉辦《神隱少女》一日限定特別場，吸引全台吉卜力齊聚同歡，更有鐵粉Cosplay扮裝《神隱少女》千尋、《魔法公主》小桑、《天空之城》希達現身美麗華大直影城拚場，同歡紀念性的一刻。

▲吉卜力工作室40週年紀念日，粉絲cosplay成動漫角色。（圖／甲上娛樂提供）



片商舉辦全台一日大銀幕限定的《神隱少女》特別場，日前各影城一開賣即宣告秒殺，足見吉卜力經典動畫電影在台的高人氣，紀念40週年活動當日不少鐵粉充滿「儀式感」地扮裝成在票選中名列前茅的吉卜力經典神作角色，包括《神隱少女》千尋、《魔法公主》小桑、《天空之城》希達等人，她們一現身大直美麗華影城就吸引民眾爭相合照，鐵粉們除了DIY身上的服飾配件，還帶來《龍貓》系列收藏品，十分用心。

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粉絲們們表示吉卜力動畫陪伴著自己成長，男女主角的浪漫邂逅和冒險故事都十分引人入勝，長大後再度回味別有一番全新體會與省思，每部作品都值得一刷再刷，未來也一定會持續支持吉卜力工作室的每一部作品。

▲▼全台粉絲出動，慶祝吉卜力工作室40週年紀念日。（圖／甲上娛樂提供）



凡購買15日一日限定《神隱少女》特別場即可獲得「2025吉卜力動畫電影下半年曆」A3海報，年曆由7部台灣粉絲票選名列前茅的動畫組成，包括《魔法公主》、《天空之城》、《霍爾的移動城堡》、《龍貓》等作品。此外，攜帶吉卜力正版相關收藏品、排隊入場的觀眾，還獲得一組4張的「神隱少女及吉卜力工作室40週年紀念書卡」，精美且具紀念價值的小禮物令粉絲又驚又喜。

現場不少民眾表示之前錯過《神隱少女》在台上映，這次一日限定放映當然要手刀購票，而且還有半年曆海報和紀念書卡兩樣特典可以收藏，絕對不能錯過！此外，由宮﨑駿監製、編劇的吉卜力浪漫經典動畫《心之谷》現正熱映中，凡購買6月13日到19日《心之谷》電影票乙張，於13日起至原購票影城，即可兌換限量「星光下的約定版A3海報」乙份，一人限換四張，喜歡「國民初戀」天澤聖司的粉絲千萬不能錯過，數量有限換完為止。