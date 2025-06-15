周渝民回春20歲「F4大戰紅孩兒」　網搶看《與惡2》公視二度當機

記者黃庠棻／台北報導

旗艦台劇《我們與惡的距離Ⅱ》於昨晚（14日）公視播出第三、四集後，不僅解鎖了前兩集埋下的劇情伏筆，其中劇組運用的「減齡特效」讓演員們「回春」二十年，周渝民當年F4出道時的顏值、謝欣穎大學啦啦隊員的清純模樣、楊貴媚機關算計讓人心恨，都引起網友們熱議。

▲《我們與惡的距離Ⅱ》最新劇情讓觀眾相當揪心。（圖／公視、公視＋提供）

劇中，「馬亦森」周渝民回春效果令觀眾讚嘆，但他也為幫「政茗」謝欣穎出口氣，一度動怒、企圖將拳頭揮向飾演地方勢力「簡佳鑫」的馬國賢；讓觀劇的網友們笑稱「F4大戰紅孩兒」，形成台灣兩個經典偶像團體的大戰。

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▲《我們與惡的距離Ⅱ》最新劇情讓觀眾相當揪心。（圖／公視、公視＋提供）

而被稱為「大媽」的楊貴媚飾演高張玉敏一角，被廣大網友譽為「戲精」。有網友留言指出她在競選總部成立晚會上，被縣長放鴿子後，上台前壓抑和調整心情的緊繃感，以及表情和心思複雜細膩，深刻展現了人性的善惡，但也讓網友直呼她「壞」、「大媽好狠」、「算計」。

▲《我們與惡的距離Ⅱ》最新劇情讓觀眾相當揪心。（圖／公視、公視＋提供）

而楊貴媚對政茗的行為被預期會「利用政茗」，讓她成功塑造了一個令觀眾既愛她演技，又恨劇中「腹黑」角色「高張」，她複雜且負面的行為，也讓劇情更加引人入勝。

▲《我們與惡的距離Ⅱ》最新劇情讓觀眾相當揪心。（圖／公視、公視＋提供）

《我們與惡的距離Ⅱ》公視頻道播畢當集後旋即上架公視+。有鑑於《與惡》第一季的經驗，公視＋事前已加大頻寬，然而卻因第二季追劇觀眾太踴躍，以至於在晚間10點20、11點50發生二度當機，公視＋亦二度加大頻寬，以滿足在線網友觀影需求。

▲《我們與惡的距離Ⅱ》最新劇情讓觀眾相當揪心。（圖／公視、公視＋提供）

公視表示「引起觀眾不便，甚感歉意！本周劇情再掀高超，公視＋會提前因應，服務更多支持這部好劇的觀眾」。公視頻道為服務觀眾，週日晚間10時，也加開《我們與惡的距離Ⅱ》重播時段，請觀眾準時收看。