開唱倒數！王仁甫宣布延期演唱會　認身體不適「就醫未好轉」悲痛道歉

記者孟育民／台北報導

出道27年的藝人王仁甫歷經男團Postm3n與5566後，原本17日將首度在台北知名live house「EZ5」挑戰個人演唱會，門票更是開賣就秒殺。不料，他今（15日）在社群緊急發布「演唱會延期」公告，透露因為身體不適引發喉嚨嚴重發炎，經過多次就醫治療，但仍是發聲困難，無奈下只好先將演出延期到7月22日，並開放粉絲全額退款。

▲王仁甫身體出狀況，宣布延期演出。（圖／翻攝自Facebook／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

王仁甫在在社群發出公告，宣布演唱會延期的消息，「原訂於6/17舉辦「王仁甫EZ5 live house」演出，因仁甫近日身體不適引發喉嚨嚴重發炎，經過多次就醫治療，但至今仍是發聲困難狀態。我們希望仁甫的每一場演出，能以最好的狀態呈現給大家，因此我們無奈的決定將本場演唱會改期舉行。我們深知這場演出對歌迷的意義，也理解大家的期待與準備。演出延期的消息造成各位的不便，對此我們致上誠摯的道歉，也懇請體諒這個艱難的決定。」

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▲主辦單位開放歌迷全額退票。（圖／翻攝自Facebook／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

事實上，王仁甫透露和「EZ5」老闆已經認識20多年，之前因慶生在餐廳和女兒樂樂一起上台唱5566經典歌曲〈我難過〉，沒想到影片被錄下來在餐廳的社群上，創下最高觀看次數，老闆詢問他要不要乾脆來開一場，他經過考慮後決定嘗試看看，沒想到位子快速被秒殺。