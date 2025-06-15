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文化部挺台劇！最高獲120萬　部長李遠喊話「將提高入圍獎勵金」

記者黃庠棻／台北報導

文化部影視及流行音樂產業局13日於臺北文創大樓舉辦「第15屆劇集劇本創作獎媒合會暨頒獎典禮」，本屆共有8件作品在眾多參賽劇本中脫穎而出，獲得長、短集數首獎及優等獎項。

▲第15屆「劇集劇本創作獎」完美落幕。（圖／文化部影視及流行音樂產業局提供）

▲第15屆「劇集劇本創作獎」完美落幕。（圖／文化部影視及流行音樂產業局提供）

文化部長李遠及主任評審吳洛纓出席頒獎典禮並頒發首獎及優等獎項，本屆短集數首獎由張婉兒創作的兒少溫暖故事《如果我變隱形了》奪得，長集數首獎則由楊念純跨時空對話的懸疑劇《0號檔案》奪得，分別抱回60萬元與120萬元高額獎金。

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為鼓勵獲選作品順利接軌產製流程，文化部影視及流行音樂產業局劇集劇本創作獎自第14屆起特別要求需完成「完整劇本」始能進入最終評選，也為此祭出短集數最高獎金60萬元、長集數最高獎金120萬元作為獎勵。本屆更首度於媒合會前邀請業界專業顧問與入圍者進行一對一對談，進行提案實戰演練。

▲第15屆「劇集劇本創作獎」完美落幕。（圖／文化部影視及流行音樂產業局提供）

▲第15屆「劇集劇本創作獎」完美落幕。（圖／文化部影視及流行音樂產業局提供）

同時，攜手國內新銳插畫家為各個作品量身設計專屬視覺，讓作品具象化，幫助媒合業者更容易進入編劇描繪的情境，以強化入圍者提案能力及劇本媒合效益。

曾擔任過第一屆劇集劇本創作獎評審的文化部長李遠致詞時說，劇集劇本創作獎辦理至今15屆，一直引領臺灣劇集發展的推進，包含2016年Netflix進入臺灣，打破過去電視劇集的格局，劇集劇本創作也帶動提高更高製作成本的劇本。

李遠勉勵所有入圍者，能夠得獎並且將劇本賣出版權當然是最好的情況，但是沒有得獎或是沒有機會賣出劇集版權，還能再改編成電影劇本、小說，甚至與漫畫家合作出版漫畫等，「辛苦創作出來的IP，就創造它各種跨域的可能」。

▲第15屆「劇集劇本創作獎」完美落幕。（圖／文化部影視及流行音樂產業局提供）

▲第15屆「劇集劇本創作獎」完美落幕。（圖／文化部影視及流行音樂產業局提供）

除了鼓勵創作者，李遠也說，他長期作為創作者，更能理解創作歷程需要更多的支持，所以劇集劇本創作獎從下一屆起，將提高「入圍獎勵金」，並採「按月撥付」，在入圍者完成完整劇本期間，每月支付4萬元獎勵金，短集數入圍者最高可領16萬元（4個月）、長集數入圍者最高可領20萬元（5個月）的獎勵金。

同時，針對入圍作品規劃提供劇本醫生服務，由在線資深編劇提供創作者診斷建議；文化部在今年起也協助台灣影視編劇協會成立編劇學院，獲劇集劇本創作獎入圍或得獎者，也可報名編劇學院，「入圍者不僅領到獎勵金，而是能接受有系統的培訓」，未來，文化部更期待能協助民間成立編劇公司等，從創作、培育、銷售等，「建立起完整生態系」。

本屆短集數、長集數入圍作品各為12組、10組，題材橫跨兒少、家庭、懸疑、刑偵、奇幻、職人到時代，探討議題廣泛，包括政治、性別、身體自主、少子化、親子關係、AI科技等，作品風格各異且題材多元，展現創作者豐沛的想像力與創作能量。

主任評審吳洛纓表示文化部提高獎金與導入編劇學院機制，對編劇有很大的實益幫助；入圍者從劇本大綱到完整劇本，已完成最困難的一步，沒有一次的故事大綱或對白是白寫的，每一次的劇本撰寫都是尋找與了解自己的過程，不論是商業類型或是發揮想像創造的故事，都是創作者生命力與勇氣的展現，這樣的勇氣與努力，將把臺劇帶到更精彩的地方。

影視局說明，本屆短集數首獎《如果我變隱形了》從小女孩視角出發，牽引出大人的世界，評審們認為，劇本藉由小女孩及母親成長旅程，證明了即使是簡練的敘事，也能承載豐厚的情感與力量；短集數優等作品分別為《七娘媽的花》、《暗戀對象加入了邪教該怎麼辦》以及《融化在口袋裡的巧克力》。

長集數部分，評審們認為首獎作品《0號檔案》情節舖排具有巧思，並將命運輪迴與懸疑追兇題材巧妙結合。優等作品則由《不證無罪》、《我家就住在棒球場的後面》以及《鹿民1029》獲得。

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