喪父之痛！曹雅雯深夜PO爸爸生前影片「妳要把身體顧好」…網鼻酸

記者陳芊秀／綜合報導

金曲歌后曹雅雯昨日（14）透過社群網站透露爸爸逝世，享壽68歲。她日前宣布剃平頭，正是為了陪伴生病的父親，更有網友目擊她在醫院照顧爸爸的纖瘦身影，如今爸爸離苦得樂，心情仍相當不捨，深夜限動發上傳爸爸與媽媽的影片想念。

▲曹雅雯爸爸病逝。（圖／翻攝自IG）

影片中，爸爸與媽媽對著鏡頭錄下對愛女祝福的話，當時說著「我和你母仔會把身體照顧好，妳也要把身體顧好哦。」曹雅雯發文：「爸爸生病開刀後，還好還有這個幾年前發行《思念的歌》爸爸錄的加油影片，可以讓我再回憶起爸爸的聲音，希望你有空可以來夢裡找我，再跟我一起唱歌，畢竟這把歌喉是你給我的，還是要來一較高下吧 :)」爸爸我真的很愛你啊！真的。」而《思念的歌》是她在2016年發行的第五張專輯，爸爸錄製的影片距今也相近10年，沒想到如今因病天人永隔，令粉絲心疼不捨。

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▲曹雅雯深夜上傳爸爸生前錄的加油影片想念。（圖／翻攝自IG）

經紀人表示，曹雅雯昨日收工後5分鐘就接到家人來電告知憾事，曹爸爸其實近日精神就不太穩定，因此她昨天就提前下台南去看爸爸，也好在今天工作地點也在台南，「算是老天眷顧。」她的爸爸生前愛染紅髮重視時髦，對抗病魔期間她特地剃平頭陪伴，昨日發文：「謝謝我的爸爸，貼心的在我工作結束後才畢業，再也沒有病痛了，可以去天上好好唱歌，吃泰國蝦配酒了，謝謝大家的關心與祝福，鐵雄爸爸殺青了。」展現堅強的一面。