潛進帛琉遇黃金水母稀少！　温貞菱震驚曝內幕

記者葉文正／台北報導

女神潛進帛琉、垃圾也不放過？！演員温貞菱首次主持兒少節目，跟著《下課花路米》「潛」進太平洋保育天堂帛琉，化身「潛水系環保小尖兵」，一邊帶三個國中、國小學生探索暖化議題，一邊水下徒手撿寶特瓶、保利龍塞進潛水衣裡隨身帶走，連卡在珊瑚礁縫隙裏的都不放過！對環境保護發自內心的「行動派」温温表示：「海裡的垃圾不處理，要幾百年才分解，還可能害死生物。」

▲帛琉探索團合照，由左至右路卡、盼昕、温貞菱、兆晉。（圖／公視提供）



帛琉不只是度假勝地，温貞菱和三位小隊員一路從浮潛到氣候調查，探險隊行程大公開！除了潛入海裡觀察水母、硨磲貝等海底動植物被暖化影響的生存現況，也走訪當地受海水上升影響的社區，實地感受「家園被淹」的焦慮感。最酷的是，還請出專門研究海洋生態的洪慶章教授，聊聊科學家現在如何透過海洋的力量對抗暖化。

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▲潛進帛琉，遇見震撼的傑克魚風暴。（圖／公視提供）



想進入有上帝水族箱之稱的帛琉還有特別關卡，觀光客得在護照上「發誓」保護環境才能入境。温貞菱表示：「簽下名字的那刻，就代表承諾會好好守護這片土地，不然可是會被罰錢的。」帛琉政府也嚴格規定，遊客只能使用海洋友善的防曬乳。

▲溫貞菱潛進帛琉海中，與海龜共游。（圖／公視提供）



身為潛水愛好者，温貞菱這次除了與鯊魚肩並肩悠游，還跟超萌的玳瑁近距離打招呼，甚至幸運撞見傳說中的「傑克魚風暴」，畫面夢幻又震撼。最療癒的是，就連海底的小魚也抵擋不住女神魅力，秒變忠實粉絲，一路緊跟著温貞菱，讓她感受到大海的熱情款待！



長時間與三位小隊員相處下來，温貞菱笑說彼此感情越來越好：「雖然每天拍攝結束後大家都累癱了，但我們還是會一起躺在床上唱歌，氣氛超chill。」她更大讚來自墾丁的Luca超有才華：「他不只是潛水高手，這次還特別帶了把吉他，不管大家點什麼歌，他都能馬上彈出來，有夠厲害！」



不過，就在大家還沉浸在歡樂的氛圍裡，下一站的水母湖卻讓他們瞬間安靜下來。水母湖曾為世界七大海底奇景之一，可以跟成千上萬的無毒水母共游，然而眼前的景象讓温貞菱感嘆：「原本大家滿心期待能看到一整片閃閃發光的黃金水母，沒想到只剩下零星幾隻孤單的漂浮，有些水母甚至因為氣候變遷海水升溫逐漸白化。」這巨大的落差讓他們震驚又不捨。