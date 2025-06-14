星女郎傳嫁豪門「每年拿8.2億」！　親發聲曝真相：被曲解

記者劉宛欣／綜合報導

「星女郎」黃聖依與楊子去年登上《再見愛人4》，結束後對外宣告已分開，財產也整理清楚了。兩人在拍攝節目期間，揭露了不少婚姻內幕，尤其是財務與溝通上的落差，引發熱烈討論。如今黃聖依再度帶著母親上節目《是女兒是媽媽2》，被問及過去「每年零用錢高達2億人民幣（約8.2億台幣）」的傳聞，她也首度澄清，表示那根本是被曲解的說法。

▲黃聖依澄清零用錢8.3億的傳聞。（圖／翻攝自黃聖依微博）

黃聖依解釋，當初的「2億人民幣」其實是指她在公司內部的支配預算，並非她個人的消費零用金。她無奈表示只是提到自己在公司有些項目的支配權，卻被渲染成豪門太太揮霍零用錢，完全是剪輯與斷章取義造成的誤解。她還強調，外界對豪門生活的想像與她實際經歷的情況，存在很大落差。

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▲黃聖依當初在節目上，就爆料跟楊子有許多財務上的觀念差異。（圖／翻攝自黃聖依微博）

黃聖依在《再見愛人4》中曾坦言自己「沒有個人資產」，即使替楊子公司直播帶貨也從未掌握實際收入，全部由楊子管理。她坦率表示，連自己賺了多少錢都不知道，現場其他來賓聽後都感到驚訝，有人認為楊子的控制慾太強，也有人替黃聖依感到不值，認為作為丈夫理應給妻子更多的財務自主權。

楊子在節目播出後，曾多次試圖挽回婚姻，甚至在直播中捧鑽戒再求婚，還聲稱願意將9成資產都給妻子，但黃聖依仍下定決心，不僅未接楊子連打三通的電話，也表示已將部分個人資產取回，不過對於具體金額或比例，她並未透露，兩個兒子現也隨黃聖依共同生活。