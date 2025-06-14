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白鹿認了身心疲憊「不再拍仙俠劇」！宣告：該退這賽道了　

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星白鹿近期主演的仙俠劇《臨江仙》自開播引發討論風潮，近來她接受訪問，坦言連拍數部古裝仙俠戲後，身心都感到有些疲憊，因此對未來的戲路規劃，也有了新的思考。她不諱言地說：「我該從仙俠賽道稍微退一退了。」

▲白鹿坦言想要從仙俠賽道退出了。（圖／翻攝自白鹿微博）

▲白鹿一連演出多部仙俠劇。（圖／翻攝自白鹿微博）

白鹿過去接連主演《白月梵星》、《莫離》等多部古裝作品，形象深入人心，被封為「仙俠劇女神」。不過她坦言，雖然喜歡這個類型，但也擔心觀眾對於劇情或角色出現疲乏感，「我上一部拍的也是仙俠，所以我特別擔心重複感，但後來發現我們劇組從服裝到場景都很用心，全部只有三十多集，但我的角色髮型變化卻很多。」感謝造型團隊在緊湊拍攝中仍展現專業水準，但直言目前最需要的是「休息充電」。

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▲白鹿坦言想要從仙俠賽道退出了。（圖／翻攝自白鹿微博）

▲白鹿坦言想要從仙俠賽道退出了。（圖／翻攝自白鹿微博）

在《臨江仙》中，白鹿首次嘗試演出母親角色，更面對劇中兒子重病、卻因法力被封印而無力救治的情節。她坦言這段戲份對自己挑戰極大，「以前演媽媽的戲幾乎都是大結局時的家歡場面，這次要詮釋那種無能為力的絕望，真的很難。」白鹿說，這一幕情緒強烈、轉折大，是她印象最深的一段戲。

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白鹿

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