男歌手甲狀腺癌復發抗癌成功！　培養1習慣維持健康

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手鶴The Crane即將於6月20日發行全新專輯《Same Stories, Different Narratives》，相隔三年推出新作，他將自己化身為反派角色，創作出十首猶如短篇小說的「鶴式情歌」。但這段期間他經歷甲狀腺癌復發又痊癒的生命考驗，並寫下靈感來自疾病的〈DISEASE〉。

▲鶴 The Crane將推出新專輯《Same Stories, Different Narratives》。（圖／落夢地提供）

他感謝自己擁有堅強心靈與家人、粉絲支持，病後更珍惜健康，養成早起散步、規律作息的生活習慣，也正培養出「一早起床就出門散步」的習慣來維持健康，他表示：「目前身體已經完全回復，但還是得運動，平常因為在家工作、常常一整天曬不到太陽，到了晚上該睡覺的時候卻沒有睡意，所以最近起床出門散步這樣的習慣在改變作息。」

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鶴The Crane新專輯主打〈VILLAIN〉由「反派」視角出發，道出一段破裂的感情，靈感來自他偶然看到一場由眾多影帝級「反派」演員，如安德林布洛迪 、威廉達佛、蓋瑞歐德曼走秀的影片，啟發他重新思考「壞人」定義。他也笑說，若真能當反派角色，最想演《飛天小女警》的魔人啾啾，因為「他衣服好看、生活有秩序、還很能獨處」。

▲鶴 The Crane抗癌成功。（圖／落夢地提供）

對於新專輯，他設定「耐聽」為最高標準，每首歌都得通過自己設下的「測驗」才能收錄。除了創作，鶴甚至為專輯「戒酒」五個月，希望以堅持與犧牲換來更強大的作品能量。專輯完成後他飛去東京放鬆，結果返台立刻重感冒，自嘲「果然不能太放縱」。