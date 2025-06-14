木村拓哉「沙灘小便」醜聞被挖！諧星翻25年舊帳開酸…因1事結怨

記者陳芊秀／綜合報導

日本男神木村拓哉國民人氣高，近日遭諧星粗品在YouTube頻道拍片開嗆，被挖出25年前曾在沙灘小便的負面報導。粗品與其他諧星拍片暢談「討厭的藝人」，輪到自己發聲時，大喊木村拓哉名字，引發日網議論。

▲木村拓哉被諧星粗品翻舊帳爆料。（圖／翻攝自YouTube）

粗品是諧星組合「霜降明星」的吐槽擔當，11日在自己的YouTube頻道「粗品的外景」上傳影片，與ワタリ119（石渡慶太）、ぱーてぃーちゃん的すがちゃん最高No.1以及單口喜劇演員田津原理音大談「討厭的藝人」。輪到粗品玩遊戲該爆料時，他毫不猶豫地大喊：「木村拓哉！」此話一出，現場氣氛瞬間凝重，其他藝人跟著被緊張感籠罩。而他接著說出木村拓哉有過一個醜聞，而且曾躍上八卦週刊版面，「他曾經在沙灘上背對著工藤靜香小便！」

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▲粗品拍片談討厭的藝人，大喊叫出木村拓哉名字。（圖／翻攝自YouTube）

一位體育報紙記者說明，這是2000年《FRIDAY》雜誌的爆料，拍到木村拓哉和工藤靜香到種子島旅行，當時雜誌確實刊登了兩人在沙灘上背對著彼此，工藤靜香幫忙看風，而木村拓哉疑似在小便的照片。媒體人推測，粗品對中居正廣因女性問題被報導時，木村拓哉因為沒有醜聞而被重新給予好評，並提升好感度的情況感到不滿，才會有此發言。

▲粗品爆木村拓哉曾在沙灘小便被週刊報導。（圖／翻攝自YouTube）

然而，對於這種翻出20多年前的醜聞來批評木村拓哉的行為，部分網友對此感到不滿。網友留言「反過來說，能找出來的只有這點，木村拓哉真的很厲害」、「用這種小八卦來糾纏，太無聊了，讓人冷掉」。

粗品去年也曾批評木村拓哉的另一面，道出「在電視台打招呼時被無視」的經歷。他還批評木村拓哉官方身高176公分，但實際上比他的搭檔SEYA（石川晟也）身高163公分還矮。