Andy「騎車環島」回家對話催淚！ 1人包辦陸海空拍+剪…觀看數驚人

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber Andy在與家寧分手後，依然持續投入創作，近日推出個人挑戰陸海空「機車環島」的新企劃。他全程親力親為，包辦構思、拍攝及剪輯等工作，首集影片至今已突破132萬點閱率。日前釋出的第二集中，他回到雲林老家與家人團聚，溫馨感人的畫面引發網友熱烈迴響，獲得一致好評。

▲Andy騎車環島悄悄回家探望家人。（圖／翻攝自YouTube）

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第2集一開始，Andy回到雲林老家。一到家門前，爸爸便熱情地問：「要幫你把摩托車牽進去嗎？」進門後，媽媽正在觀看他的影片，見到他時非常驚喜，先摸著他的臉，心疼地說：「怎麼曬得這麼黑。」隨後，她熱情地擁抱他，Andy感動地表示：「所有的辛苦都值得了。」接著，他也與爺爺相擁，場面溫馨感人。

▲Andy與媽媽擁抱。（圖／翻攝自YouTube）

隔天離家前，Andy與媽媽一起虔誠拜拜，祈求這趟環島之旅能夠平安順利，展現出與家人間深厚的親情。隨後，他繼續展開旅程，騎車途經嘉義、台南、高雄和屏東等地，並用鏡頭記錄下許多台灣的自然美景。

▲家人揮手道別送Andy出門。（圖／翻攝自YouTube）

大批網友湧入讓留言破千，有人感性回應「其實自從Andy自己創頻道後，我覺得影片質感跟以前都不一樣了，沒有局限在情侶的內容，而是自己拍攝手法也大不一樣了，沒有離開怎麼會發現自己原來能做得更好，加油喔！」網友稱讚「這個拍攝手法，這個運鏡，這個剪輯，離開眾量級是不是反而突破自己的界限，台灣真的好美，感謝你拍攝這麼好的影片」、「真的很會拍，你的才華大家有目共睹，非常適合當旅遊大使，傳達愛與正向就是你的」、「看到媽媽對你的心疼，看到你抱每一個家人的時候，我就哭出來了，家人永遠是最溫暖最強的後盾」。還有人注意到「阿伯那個詩是藏頭詩有含義，莫忘初衷！」