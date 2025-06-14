孫燕姿出道25年首登北京鳥巢開唱　「驚見3大咖明星」隱身觀眾席

記者蔡琛儀／台北報導

天后孫燕姿「就在日落之後」巡迴演唱會北京站昨（14日）起在北京鳥巢舉行，也是她出道25年以來首度站上鳥巢開唱，也是第四位在鳥巢演出的女歌手，預約人數近200萬，人氣爆棚，包括陳妍希、陳立農、周冬雨等人也到場朝聖，陳妍希更激動發文表示：「從妳一上台我就想哭了，畢竟妳承載了我那麼多年的青春，還好有快歌，也就哭了半場而已。」

▲陳妍希去看孫燕姿鳥巢演唱會。（圖／翻攝陳妍希微博）

據了解，此次演唱會由孫燕姿的音樂夥伴、金牌音樂總監Kenn C 操刀，孫燕姿本人亦全程參與其中，從構思，編曲到舞美，每一個細節都力求完美，造型上也全面升級，孫燕姿不僅剪了一頭俐落短髮，更配上了與主題契合的「日落粉橘」髮色，加上一身全新繽紛色系花裙。在演唱會開始前，大螢幕上顯示當日北京的日落時間，讓現場歌迷共享北京的日落美景，金色的餘暉灑在鳥巢，為這場演唱會營造出了極致浪漫的氛圍，完美切合「就在日落以後」的主題。

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開場絢爛的煙花下，孫燕姿穿著全新造型的白色長裙身影緩緩升起，張開雙臂獻唱〈我要的幸福〉讓全場嗨翻，以及5萬人版本的〈開始懂了〉唱響鳥巢，她在點歌環節更演唱了北京限定曲目〈銀泰〉，獻上對北京的告白。

▲▼孫燕姿出道25年首度在鳥巢開唱。（圖／Make Music提供）

此次北京開唱，韓紅、五月天、華晨宇、竇靖童、張碧晨、陳楚生、黃雅莉等諸多藝人朋友們送上花籃。韓紅在VCR中直接表示，「我知道你很厲害，我是你永遠的粉絲。」林俊傑也直呼：「很開心有這麽棒的好朋友！」諸多圈內好友紛紛助力，可見孫燕姿的好人緣。