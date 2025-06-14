王彩樺臉鐵青崩潰怒吼　嗆製作單位「你懂倫理嗎？」

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》吳宗憲帶領KID、坤達與歌壇夢幻組合：從演唱多首爆紅電音神曲的前BOB芭比成員大芭、台語童星始祖方順吉、金曲獎常客甜美女聲蔡家蓁、破千萬點閱的排灣族靈魂歌者曾瑋中、八點檔不老美魔女鄭仲茵，再到擁有「保庇天后」封號的王彩樺，老幹新枝全數到齊，前進嘉義梅山展開極限挑戰。

▲王彩樺痛到站不起來。（圖／綜藝玩很大）

節目一開場，主持人吳宗憲就笑說：「今天肯定輕鬆！這麼多歌手來，加上彩樺姐出馬，當然要啟動『敬老條款』！」沒想到第一關卡就讓人腿軟，來賓需穿上「按摩拖鞋」走過高空雲梯拿答案。王彩樺一腳踏上「按摩拖鞋」頻喊：「真的好痛！」最後甚至動彈不得，由敵隊隊長KID英勇揹回終點。

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▲站起來還是很痛。（圖／綜藝玩很大）

而初次參戰的大芭則鬧出不少笑話，遊戲途中竟突然低聲問：「我的手機呢？」讓KID當場爆氣：「我們在錄影耶！」面對節奏緊湊的關卡，大芭一度錯頻連連，引發網友熱議：「她根本是被耽誤的綜藝咖，超ㄎㄧㄤ！」

▲王彩樺動彈不得KID英勇揹回終點。（圖／綜藝玩很大）

眼看闖關效率低落，製作單位緊急加派年輕戰力，《原子少年2》超人氣團體ARKis前來支援。但世代溝通大考驗瞬間上演，默契不合、指令錯亂，讓現場「爆笑連連」。

眾人登上海拔1311公尺、坐落於茶園中的嘉義瑞峰海鼠山，再加觀景台高度3公尺，象徵「一生一世」的愛戀場景竟變成極限奔跑賽。製作團隊在現場宣佈：「請從山頂一路跑到山下！」讓王彩樺當場臉色鐵青，忍不住崩潰抗議：「你有懂倫理這件事嗎？」。