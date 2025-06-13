遭前經紀人背叛突嘆「人善被犬欺」　吳怡霈長文洩心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星吳怡霈日前遭經紀人背叛，並公開發聲明指出工作室在進行內部帳務稽核時，發現帳務有重大落差，因此正式與對方終止合作關係，且立即啟動調查程序，消息曝光後掀起討論。平時會在社群記錄生活的她，今（13）日透過IG發文，並有感而發表示：「我能夠理解，人為了保護自己，常常會說一些與事實不符的言語。」

▲吳怡霈日前遭前經紀人背叛。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

吳怡霈以「沈默不等於認同」為題發文，她坦言，自己理解人在保護自己時，常會說出與事實不符的話。不過她也強調，這些說詞傳到當事人耳中，只會讓人「嗤之以鼻」，並引用《名偵探柯南》的經典台詞「事情的真相只有一個。」

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吳怡霈進一步提到，雖然選擇以善良去面對過去的種種，但並不代表可以讓對方無限放話、胡說八道。她感謝身邊理解自己的人，同時也透露，身邊曾有人在聽到謠言後對她說：「這不是你的個性會做的事。」

▲吳怡霈在社群有感而發。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

最後，吳怡霈以一句「這是一個人善被犬欺的世界」暗示自己的心境，她認為那些曾被她善待過的人，如今反咬一口，讓她深感心寒，「不懂得感謝過去經驗的人，未來也難成大局。你嘴裡滿是抱怨，我心中滿是感念，事情一體兩面，端看你用什麼角度看世界。」