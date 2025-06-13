瓊瑤劇首攻舞台！隋棠、李千娜重現經典　導演郎祖筠：媳婦點頭就是聖筊

記者蕭采薇／台北報導

瓊瑤小說《窗外》、《一簾幽夢》，改編為舞台劇《你的故事我的夢》，邀請到隋棠、李千娜、林雨宣、周丹薇莊凱勛、曾少宗、湯志偉等人，重現瓊瑤筆下角色人物。13日記者會上，導演郎祖筠及演員李千娜、林雨宣、周丹薇、湯志偉親臨現場，郎祖筠笑說，沒有擲筊問瓊瑤，但演員都是經過瓊瑤媳婦何琇瓊首肯，「何姐通過就是聖筊了。」

▲瓊瑤原著改編《你的故事我的夢》舞台劇記者會，（左起）李千娜、林雨宣、導演郎祖筠、周丹薇、湯志偉。（圖／記者李毓康攝）

《你的故事我的夢》脫胎自瓊瑤小說《窗外》與《一簾幽夢》，將兩條故事主線裡的兩個少女，映照出別開生面的鏡像人生，與此同時，作家筆下的「白狐」傳奇也影影綽綽縈繞其中、帶領觀眾在時間與命運的縫隙裡，學習愛自己，學習愛人，學習被愛。

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繼電影、電視之後，瓊瑤作品首度正式走進劇場，「誰會是舞台上的瓊瑤女郎」立刻成為所有書迷、觀眾最關心的焦點。

李千娜在劇中飾演《窗外》故事線裡的江雁容，這個渴望自由、嚮往愛情的少女，在成長過程裡受到太多束縛的壓力，「來自家庭的，來自社會的，傳統的包袱，還有好多以愛為名的情感約束」，李千娜笑說：「可以說是情勒嗎？」

▲李千娜、林雨宣，分別飾演《窗外》江雁容和《一簾幽夢》汪紫菱。（圖／記者李毓康攝）



江雁容唯一的出口只剩下閱讀和寫作，她視閱讀為避風港，又因為寫作的天才，吸引到靈魂的伴侶，卻發生更大的衝撞和風波。李千娜表示：「這次能參與瓊瑤老師的作品，演的還是她第一部長篇小說裡的第一個女主角，真的太榮幸也太感動！好多的經典作品都是小時候的回憶，而且不管過了幾個世代，到現在還是好喜歡，這次合作的團隊和演員也都是超強陣容，已經等不及要趕快進劇場排練了！」

林雨宣則是《一簾幽夢》故事線裡的汪紫菱，有個受人矚目的優秀姊姊，調皮叛逆的個性下藏著許多的敏感、自卑、感傷和憧憬。「放到現今社會來看，這也是相當寫實的角色，非常有挑戰！」林雨宣接著表示自己小時候都是看瓊瑤戲長大的，那些角色敢愛敢恨，情感強烈也真摯，實在非常動人。「我演純愛情戲的經驗其實不算多，能和這麼多優秀的演員合作非常興奮」林雨宣說，「我很期待如何能用更現代、更貼近生活的表演來演繹大家已經有既定印象的戲。」

▲湯志偉年輕就演過瓊瑤的劇，周丹薇則笑說，要當老瓊瑤女郎。（圖／記者李毓康攝）

周丹薇也表示自已其實在年輕時數度與瓊瑤姊的電影、電視擦身而過，沒想到60歲後還有機會能參與。「每一位參與過瓊瑤姊戲的（瓊瑤女郎）都是演藝界的佼佼者，我能參與這齣意義重大的舞臺劇當然更要全力以赴，也希望能成為一個優秀的（老、瓊瑤女郎）。」

湯志偉本次飾演父親的腳色，他表示從年輕的時候就有幸參與瓊瑤阿姨製作的戲劇，這回能將瓊瑤阿姨的戲第一次搬上舞台，這次又有機會演出，更是莫大榮幸，這次的舞台劇版，相信不只是對瓊瑤阿姨的書迷和戲迷來說是非常令人興奮和期待的事情，對他來說更是共襄盛舉，與有榮焉，希望大家都能夠進到劇場來觀賞這齣「你的故事我的夢」，說著「我們的故事和我們的夢」。

▲《你的故事我的夢》導演郎祖筠。（圖／記者李毓康攝）

《你的故事我的夢》故事焦點裡的兩個少女，一個夢想寫作，一個奔放活潑；一個成天愁悶，一個終日惶惶。命運就像一面鏡子，把她們極其相似的人生軌跡當中一個又一個的抉擇，映照得朦朧又清晰，夢想與現實、愛情與麵包，錯綜交織。整齣戲裡至少刻劃了四段感情、三場婚姻，主要人物在每一個十字路口應該何去何從，其實都沒有標準答案。有人痛定思痛拂袖而去，有人百轉千折決定留下，也有人始終原地踏步，走不出自己結的繭，還不了虧欠一生的情債。

▲林雨宣表示自己小時候都是看瓊瑤的戲長大。（圖／記者李毓康攝）

「我在十多年前就想把瓊瑤阿姨的作品搬上舞台了。」導演郎祖筠說：「當時的緣份還沒到，因此暫時擱下，來到今天，《你的故事我的夢》是一個恰恰好的機會，可以為我圓夢。」《你的故事我的夢》舞台劇，將於台北、高雄進行兩地隆重登場，10月17至19日在臺北表演藝術中心、12月13在高雄衛武營，票券6月17日開賣。