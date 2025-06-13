獨家／哭了！周杰倫演唱會「最終場時間地點曝光」　公司證實

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）的「嘉年華」世界巡迴演唱會自2019年10月於上海梅奔起跑至今6年，近日微博流傳周董將在10月9至11日於上海體育場開唱的報批，還有網友盛傳上海站是收官場，對此，他所屬杰威爾稍早向《ETtoday星光雲》證實，10月的上海場是本套巡演的最後一站。

▲周杰倫演唱會確定今年10月收官。（圖／杰威爾提供）

周董「嘉年華」世界巡迴演唱會從2019年10月17日起在上海梅奔起跑後，隔年就因疫情停滯了2年多，直到2022年12月才在新加坡重啟，跑遍大陸各大城市，甚至新加坡、馬來西亞、澳洲、英國、法國、日本、泰國、杜拜，全球跑透透，更成功登上台北大巨蛋、成為首位站上大巨蛋開唱的歌手，更一連邀請江蕙、動力火車、五月天、張惠妹擔任嘉賓，台下觀眾更是眾星雲集，連山下智久都特地來朝聖，在去年底成為席捲全台的一大盛事。

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周董在去年的台北演唱會上說，他有想過很多場地其實也可以唱，「比如高雄也不錯啊，或是校園也可以，封街演唱會也OK，我都想過。」但他自虧就是很任性：「我想說小小的蛋（指台北小巨蛋）不給唱，那我就不要唱，因為我這個人任性又糾結，所以我是糾結輪。」讓全場笑翻。

▲網傳周杰倫10月上海場報批。（圖／翻攝微博）

如今周董確定演唱會將在10月同樣在上海劃下句點，接下來6月底唱進香港啟德主場館、7月廈門、9月濟南及武漢，再唱回台灣機率頗小。不過周董先前即透露，將在8、9月推出新專輯，他日前才說自己頭痛又感冒，今天還特別發文，「雖然目前唱不了，把之前唱的整理一下，不耽誤時間，今年照樣發片。」掛保證今年絕對會推出新作品。