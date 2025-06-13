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《悲慘世界》首次來台！　女主角「芳婷」自曝愛台味：超喜歡鼎泰豐

記者蕭采薇／台北報導

音樂劇《悲慘世界》首次來台，12日起在「國家戲劇院」演出40周年紀念版音樂會。飾演尚萬強的路克麥考爾（Luke McCall）表示：「很久以前，在我小時候、12歲就曾經看這個秀，那時候帶來的感動是無與倫比的，昨天在台北過家戲劇院首演，跟當時的感動是一樣的，像剛剛彩排在唱的時候能看得到台下觀眾的臉，每個人都好像真的很享受這首歌，覺得非常開心！」

▲音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會首次來台，13日舉辦彩排記者會。（圖／寬宏藝術提供）

▲音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會首次來台，圖為女主角「芳婷」的露西瓊絲。（圖／寬宏藝術提供）

飾演女主角「芳婷」的露西瓊絲（Lucie Jones），同時日前也在倫敦西區的劇場版的《悲慘世界》中演出同一個角色。她笑說：「倫敦的畢竟是音樂劇，會有戲劇效果，像是大家會抬著我轉來轉去。但音樂會的話就可以好好的唱歌，好好的將情感傳達給大家。」

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露西另外也特別提到，自己10年前就有來過台灣唱過音樂劇，很喜歡亞洲，非常期待和大家再次見面。她笑說：「我超愛鼎泰豐，之前倫敦也有吃，但這裡的絕對是更好吃！」

▲音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會首次來台，13日舉辦彩排記者會。（圖／寬宏藝術提供）

▲音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會首次來台，五位主要演員登場。（圖／寬宏藝術提供）

飾演泰納第的伊恩休傑斯（Ian Hughes）說：「雖然我飾演的角色是壞人，但是他在裡面是很搞笑的演出，不是典型的壞角色，這個效果在劇中非常重要，在面對角色的死亡，觀眾感受到悲傷與悲慘的同時，希望透過這個角色帶給大家歡樂搞笑，笑說自己的角色是非常舉足輕重的。」

飾演賈維爾的布萊德利賈登（Bradley Jayden）則表示：「我覺得大家一定要看這次40週年紀念版音樂會，現場演唱真的會非常打動人心，其中很多角色都有延伸角色故事性，傳達了正義、愛、救贖、犧牲，最重要的是你能在裡面感受到希望，也希望大家看完心中都要懷有希望。」

▲音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會首次來台，13日舉辦彩排記者會。（圖／寬宏藝術提供）

▲音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會首次來台。（圖／寬宏藝術提供）

《悲慘世界》12日在台北的首場演出座無虛席，此次巡演由英國原班製作精心選角，匯聚超過110位演員、樂手及幕後團隊，超過300件精緻服裝，細膩還原經典人物，空運來台超過200支燈光、設計超過400組燈光變化指令及總重120噸的佈景、服裝與設備，完美再現這部史詩級鉅作的磅礡氣勢與極致震撼。

▲音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會首次來台，13日舉辦彩排記者會。（圖／寬宏藝術提供）

▲音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會首次來台。（圖／寬宏藝術提供）

《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演即日起至7月6日率先登場台北國家戲劇院，7月10日至7月27日移軍高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，台北場次僅剩少量票券，高雄場次把握購票機會。

 

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悲慘世界芳婷露西瓊絲Lucie Jones

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