造福台灣粉絲！這裡可以輕鬆搶日本演唱會、球賽票　中文客服超好懂

記者吳睿慈／綜合報導

台灣粉絲有福了！售票系統「Tickets in Japan」正式啟動為海外旅客提供的票券販售服務，歌迷可以輕易購買在日本舉辦的體育賽事、演唱會、戲劇等娛樂活動門票，目前包含日本的6球團棒球賽事門票，未來還會有大咖日星演唱會、戲劇等娛樂活動門票。

▲造福台灣粉絲，Tickets in Japan可以輕鬆搶日本演唱會、球賽門票。（圖／Tickets in Japan提供）



「Tickets in Japan」是專為造訪日本的海外旅客提供的票券販售服務，讓旅客能夠購買在日本舉辦的體育賽事、演唱會、戲劇等娛樂活動門票。購票方面，包含海外付款在內，可進行預購及當日購票，客戶服務更提供繁體中文及英文郵件諮詢，在比賽或演出前夕，還提供繁體中文及英文即時聊天服務來即時回應諮詢。

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▲網站設有中文客服。（圖／Tickets in Japan提供）



此外，為了讓海外的旅客能夠順利享受比賽和演出，售票系統更會提供電子票，包含前往日本場館的詳細說明及在日本場館的注意事項等資訊。除了售票，網站還有刊載有關球隊、藝人、藝術家以及會場周邊介紹等各種資訊，讓您可以在網站內享受多樣化的樂趣。

目前日本的6球團棒球賽事門票包含北海道日本火腿鬥士隊、東北樂天金鷲隊、埼玉西武獅隊、千葉羅德海洋隊、歐力士野牛隊、福岡軟體銀行鷹隊。