《成功路上》穿越時空回到1989年　優質台語劇重現時代的共同記憶

文／人物誌

奇幻台語親情喜劇《成功路上》，由公視台語台、華視共同出品，《未來媽媽》導演吳建新執導，《她和她的她》李程彬、《角頭》王識賢、《華麗計程車行》郭子乾、《小雁與吳愛麗》張詩盈主演。作為全劇僅有六集的迷你影集，快節奏的劇情融合親情、穿越元素，搭配獲獎肯定的演技加持，前兩集上架Netflix便躋身台灣排行榜第二名。

《成功路上》講述市井小民追求「成功」的辛酸之路，主角劉建中（李程彬飾）因父親經商失敗，而為此背負龐大債務壓力，只能在夜市販賣盜版球衣的他，雖然過著艱苦生活，卻仍夢想能有成功之日。一日，建中返家處理事務，恰逢黑道上門討債，雙方衝突之際，母親的骨灰罈砸向建中，再次睜眼時，建中發現自己穿越到了1989 年，看著熟悉的景象，建中決定找回劉家的成功之路……

▲《成功路上》Netflix上架便躋身台灣排行榜第二名。（圖／《成功路上》劇照，下同）

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穿越時空回到 1989 年？優質台語劇重現時代的共同記憶

在過往，觀眾對於台語劇，因受到八點檔鄉土劇的影響，常存有胡鬧、灑狗血等刻板印象，導致鄉土劇不受中、青世代視聽人的青睞；然而近年來，不少優質台語劇獲得觀眾肯定，像是《若是一個人》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《我的意外室友》，以熟悉方言帶動劇情，加上貼近生活的故事設定、一線演員及金獎製作團隊加入，使得觀眾輕易感到共鳴，也成功重塑台語劇的形象。

《成功路上》以1989年為故事背景，此時的臺灣甫解嚴進入民主化、股市首破萬點，社會氛圍處處都充滿希望，堅信敢拚就會成功的劉昆明（王識賢飾），決定拿劉家的命運賭上一把。劇集還原當時的社會氛圍、流行文化，甚至是「一試定終身」的聯考制度，透過時空穿越的方式，將現代思維帶入那個轉型中的年代，讓存有代溝的兩代人能進行平等對話，重新思索不同世代對「成功」的定義。

視帝李程彬深情演出，在劇變的時代體悟成功的不易

憑藉《她和她的她》一人飾演兩角奪得金鐘視帝的李程彬，曾在頒獎典禮上以台語道出母親對家人的貢獻，而在《成功路上》最終集時，李程彬向導演提議增添母親生前寫信予劉建中的情節，讓醞釀多集的情緒在尾聲釋放出來，催淚結局讓人重新體悟一家幸福，便是成功路上的莫大成就。另外，郭雪芙客串成年後的初戀情人，首次全程講台語的驚喜演出，郭雪芙的粉絲們更是不得錯過。

隨著穿越回到1989年，劉建中嘗試去改變劉家的命運，究竟他的所作所為，能否改變未來的悲慘結局、揪出當初詐騙父母的惡人？能否遵守與初戀情人的承諾，一同考上台北的大學？在真正經歷過那個迎來劇變的時代，才能明白成功的不易，也才體認到原本破碎的家庭關係，其中含有多少難能可貴的親情，《成功路上》充滿歡笑與淚水的情節，必定是闔家欣賞的最佳選擇。

《成功路上》全劇共六集，可於公視台語台、華視、Netflix、iQIYI愛奇藝國際版進行收視。

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