ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

玉兔驚見愛車遍布不明液體
威力彩下期飆14億
李多慧飛機上低胸熱舞
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

柏木文香 林俊傑 雨琦 白馨儒 鄭家純 檀健次 馬景濤 蕭敬騰

《成功路上》穿越時空回到1989年　優質台語劇重現時代的共同記憶

文／人物誌

奇幻台語親情喜劇《成功路上》，由公視台語台、華視共同出品，《未來媽媽》導演吳建新執導，《她和她的她》李程彬、《角頭》王識賢、《華麗計程車行》郭子乾、《小雁與吳愛麗》張詩盈主演。作為全劇僅有六集的迷你影集，快節奏的劇情融合親情、穿越元素，搭配獲獎肯定的演技加持，前兩集上架Netflix便躋身台灣排行榜第二名。

《成功路上》講述市井小民追求「成功」的辛酸之路，主角劉建中（李程彬飾）因父親經商失敗，而為此背負龐大債務壓力，只能在夜市販賣盜版球衣的他，雖然過著艱苦生活，卻仍夢想能有成功之日。一日，建中返家處理事務，恰逢黑道上門討債，雙方衝突之際，母親的骨灰罈砸向建中，再次睜眼時，建中發現自己穿越到了1989 年，看著熟悉的景象，建中決定找回劉家的成功之路……

▲《成功路上》Netflix上架便躋身台灣排行榜第二名。（圖／《成功路上》劇照，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

穿越時空回到 1989 年？優質台語劇重現時代的共同記憶

在過往，觀眾對於台語劇，因受到八點檔鄉土劇的影響，常存有胡鬧、灑狗血等刻板印象，導致鄉土劇不受中、青世代視聽人的青睞；然而近年來，不少優質台語劇獲得觀眾肯定，像是《若是一個人》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《我的意外室友》，以熟悉方言帶動劇情，加上貼近生活的故事設定、一線演員及金獎製作團隊加入，使得觀眾輕易感到共鳴，也成功重塑台語劇的形象。

《成功路上》以1989年為故事背景，此時的臺灣甫解嚴進入民主化、股市首破萬點，社會氛圍處處都充滿希望，堅信敢拚就會成功的劉昆明（王識賢飾），決定拿劉家的命運賭上一把。劇集還原當時的社會氛圍、流行文化，甚至是「一試定終身」的聯考制度，透過時空穿越的方式，將現代思維帶入那個轉型中的年代，讓存有代溝的兩代人能進行平等對話，重新思索不同世代對「成功」的定義。

視帝李程彬深情演出，在劇變的時代體悟成功的不易

憑藉《她和她的她》一人飾演兩角奪得金鐘視帝的李程彬，曾在頒獎典禮上以台語道出母親對家人的貢獻，而在《成功路上》最終集時，李程彬向導演提議增添母親生前寫信予劉建中的情節，讓醞釀多集的情緒在尾聲釋放出來，催淚結局讓人重新體悟一家幸福，便是成功路上的莫大成就。另外，郭雪芙客串成年後的初戀情人，首次全程講台語的驚喜演出，郭雪芙的粉絲們更是不得錯過。

隨著穿越回到1989年，劉建中嘗試去改變劉家的命運，究竟他的所作所為，能否改變未來的悲慘結局、揪出當初詐騙父母的惡人？能否遵守與初戀情人的承諾，一同考上台北的大學？在真正經歷過那個迎來劇變的時代，才能明白成功的不易，也才體認到原本破碎的家庭關係，其中含有多少難能可貴的親情，《成功路上》充滿歡笑與淚水的情節，必定是闔家欣賞的最佳選擇。

《成功路上》全劇共六集，可於公視台語台、華視、Netflix、iQIYI愛奇藝國際版進行收視。

延伸閱讀

《忘了我記得》：謝盈萱、秦漢化身父女檔，把握遭失智症侵蝕的珍貴人生

Netflix 《生命清單》：一份改寫人生軌跡的遺囑，是母親最深的愛

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

人物誌台語劇成功路上迷你劇集李程彬王識賢

推薦閱讀

29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動

29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動

6/15 20:10

阿Ben拍戲受傷「白衣全是血」！　首曝傷勢照頭縫數針

阿Ben拍戲受傷「白衣全是血」！　首曝傷勢照頭縫數針

4小時前

玉兔驚見愛車「遍布不明液體」以為被潑漆！　求助警察…一抬頭傻眼

玉兔驚見愛車「遍布不明液體」以為被潑漆！　求助警察…一抬頭傻眼

3小時前

麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

2小時前

張兆志入手33年敞篷車！背後藏浪漫愛情故事　「耗時2年」終於圓夢了

張兆志入手33年敞篷車！背後藏浪漫愛情故事　「耗時2年」終於圓夢了

2小時前

河北彩伽拍AV爆紅卻引退2年！　罕吐改名心聲「經歷很多不愉快」

河北彩伽拍AV爆紅卻引退2年！　罕吐改名心聲「經歷很多不愉快」

6/8 12:43

范冰冰父親節「甜依偎爸爸」曬全家福！　70歲爸媽逆齡顏值網全看傻

范冰冰父親節「甜依偎爸爸」曬全家福！　70歲爸媽逆齡顏值網全看傻

7小時前

《與惡2》謝欣穎「慘20年」插曲太催淚　網狂問原唱…竟是金曲歌王

《與惡2》謝欣穎「慘20年」插曲太催淚　網狂問原唱…竟是金曲歌王

9小時前

陸元琪飛韓代購GD手燈引爭議！　怒反擊「我又不是做慈善的」

陸元琪飛韓代購GD手燈引爭議！　怒反擊「我又不是做慈善的」

8小時前

唱完WATERBOMB留下禿頭陰影！　25歲人氣女偶像首認植髮：我植了3571株

唱完WATERBOMB留下禿頭陰影！　25歲人氣女偶像首認植髮：我植了3571株

12小時前

《橫豎研究所》「強制直播金秀賢」尷尬了！　警方出動找上門警告

《橫豎研究所》「強制直播金秀賢」尷尬了！　警方出動找上門警告

7小時前

《成功路上》穿越時空回到1989年　優質台語劇重現時代的共同記憶

《成功路上》穿越時空回到1989年　優質台語劇重現時代的共同記憶

2小時前

熱門影音

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」

檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
梁詠琪老公零保養　嘴甜：襯托老婆最美

梁詠琪老公零保養　嘴甜：襯托老婆最美
aespa Karina認愛李宰旭！

aespa Karina認愛李宰旭！
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD
林俊傑首爾場嘉賓是金鍾國！　合唱〈恨幸福來過〉太好聽

林俊傑首爾場嘉賓是金鍾國！　合唱〈恨幸福來過〉太好聽
修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙
梁詠琪遭偷拍「幫我修圖很善良」　老公零保養嘴甜：襯托老婆最美

梁詠琪遭偷拍「幫我修圖很善良」　老公零保養嘴甜：襯托老婆最美

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

aespa Karina認愛李宰旭！　「互相了解階段」：請溫暖看待

aespa Karina認愛李宰旭！　「互相了解階段」：請溫暖看待

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

館長上海行讚中國！直播「3天賺70萬」　吳宗憲酸「好意思講」：劉姥姥進大觀園

館長上海行讚中國！直播「3天賺70萬」　吳宗憲酸「好意思講」：劉姥姥進大觀園

黃子韜《新說唱》又發怒了　「唱什麼東西」氣到臉出油（？）

黃子韜《新說唱》又發怒了　「唱什麼東西」氣到臉出油（？）

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

看更多

【根本全場焦點】親友團舉布旗+敲鑼打鼓熱鬧恭祝畢業XD

即時新聞

剛剛
剛剛
2小時前71

麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

2小時前32

張兆志入手33年敞篷車！背後藏浪漫愛情故事　「耗時2年」終於圓夢了

3小時前96

玉兔驚見愛車「遍布不明液體」以為被潑漆！　求助警察…一抬頭傻眼

4小時前20

準金曲歌王柏霖預習拿獎座！　典禮紅毯「超大幸運物」曝光

4小時前20

何如芸才被催找第二春　「手戴良緣御守」曝兒子硬買：是知道意思嗎

4小時前41

阿Ben拍戲受傷「白衣全是血」！　首曝傷勢照頭縫數針

6小時前30

I.O.I 10周年合體有望！　陸成員周潔瓊闊別6年回歸韓國

6小時前51

李多慧「飛機上熱舞」緊身短T解放低胸！　網暈太會扭：以為亂流

6小時前30

孫可芳吃減肥藥昏倒送醫！　劉冠廷放閃「陪她去皮拉提斯」曝原因

7小時前30

蕭雅全被控性騷…《老狐狸》男主劉冠廷哽咽發聲！揭導演拍片私下面

讀者迴響

熱門新聞

  1. 29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動
    6/15 20:103814
  2. 阿Ben拍戲受傷「白衣全是血」！　首曝傷勢照頭縫數針
    4小時前81
  3. 玉兔驚見愛車「遍布不明液體」以為被潑漆！　求助警察…一抬頭傻眼
    3小時前186
  4. 麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦
    2小時前141
  5. 張兆志入手33年敞篷車！背後藏浪漫愛情故事　「耗時2年」終於圓夢了
    2小時前62
  6. 河北彩伽拍AV爆紅卻引退2年！　罕吐改名心聲「經歷很多不愉快」
    6/8 12:43109
  7. 范冰冰父親節「甜依偎爸爸」曬全家福！　70歲爸媽逆齡顏值網全看傻
    7小時前124
  8. 《與惡2》謝欣穎「慘20年」插曲太催淚　網狂問原唱…竟是金曲歌王
    9小時前4
  9. 陸元琪飛韓代購GD手燈引爭議！　怒反擊「我又不是做慈善的」
    8小時前125
  10. 唱完WATERBOMB留下禿頭陰影！　25歲人氣女偶像首認植髮：我植了3571株
    12小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合