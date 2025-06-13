SEKAI NO OWARI、BABYMETAL輪流登台　分批攻佔北流與Zepp New Taipei

記者吳睿慈／綜合報導

「世界末日」要回來了！日本4人樂團SEKAI NO OWARI宣布啟動亞洲巡演計畫，台北場訂於9月27日於台北流行音樂中心舉辦，睽違6年返台舉辦專場演出，另外，可愛重金屬天團BABYMETAL也展開巡演，10月2日登上Zepp New Taipei，率領技藝精湛的神樂隊震撼開唱，與樂迷一同高舉狐狸手勢，引爆金屬舞動狂潮。

▲SEKAI NO OWARI攻佔北流。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



SEKAI NO OWARI成軍於2010年，由Nakajin、Fukase、Saori、DJ LOVE組成，四人憑藉首張專輯《EARTH》展現驚人音樂實力，隔年正式主流出道。他們不受風格限制，作品橫跨流行與黑暗美學，並以猶如主題樂園般的舞台演出著稱，擅長打造現實與幻想交界的夢境國度的他們深受各年齡層樂迷喜愛。

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睽違6年重返台灣舉辦專場演出，台北場作演唱會於9月27日於台北流行音樂中心盛大登場，門票分為4200元、3600元、3200元、2800元等，採實名抽選制，將於2025年6月23日下午1點在Ticket Plus遠大售票系統開放登記，並於6月27日公布抽選結果。若有剩餘票券，將於7月9日中午12點進行一般販售。詳細售票資訊與演出細節，請關注主辦單位大鴻藝術BIG ART的官方臉書及Instagram專頁。

▲BABYMETAL登台在Zepp New Taipei開唱。（圖／搖滾帝國、狂人音樂提供）



可愛重金屬天團BABYMETAL宣布展開2025到2026世界巡演，繼歐洲、美洲場次圓滿落幕後，亞洲巡演正式啟動，台灣站由搖滾帝國與狂人音樂重磅引進，三位成員SU-METAL、MOAMETAL與MOMOMETAL將於10月2日登上Zepp New Taipei。

台北場演出將於6月14日凌晨0點全面啟售，票價分為VIP區早鳥價4888元、原價5288元（限量888張），GA區早鳥3888元、原價4288元（限量888張）；2樓VIP座位區（對號入座）早鳥5288元、原價5688元（限量50席），2樓座位區（對號入座）早鳥4288元、原價4688元（限量220席），另有2樓站立區早鳥3288元、原價3688元（限量83席），活動詳情可洽主辦單位搖滾帝國與狂人音樂官方社群專頁。