楊謹華不捨尪出差「踩上車討親」！被拍58秒恩愛畫面 網：嫁對人了

記者潘慧中／綜合報導

楊謹華2018年和圈外男友Ben結婚，不時會分享婚姻生活。近日格外引起討論的是，老公最近要出差遠行一個月，無奈她當天正好要工作，無法親自送機，但私下送老公開車離開的那一幕，全被工作人員拍了下來，不少粉絲看完都直呼：「只看到對彼此滿滿的愛意，真的嫁對人了！」

▲老公出差當天，楊謹華無法親自送機。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



影片中，可以看到Ben遠行前，特地去探楊謹華的班，並趁空檔，小倆口默默地走到旁邊摟著彼此說悄悄話，講著講著還情不自禁牽起手。發現鏡頭在拍時，她還甜蜜地高舉雙手比愛心。

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▲楊謹華和老公在旁邊說悄悄話。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



就在Ben真的要離開去搭飛機前，仍不忘和楊謹華擁抱。她一路送出門口，目送老公上車，不但依依不捨地一直揮手說掰掰，她還調皮地踩上車子，不想讓老公離開。

▲楊謹華不捨老公要離開一個月。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



最後，楊謹華親了Ben一下後，轉頭摸了摸鼻子，光是側面就能感受到她有多麼不捨，但仍堅強地轉正面再度跟老公揮手說掰掰。短短58秒影片，讓粉絲窺見她和老公有多麼恩愛。

▲▼楊謹華忍著不捨目送老公離開。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

