直擊／「國民姐夫」AKIRA回台灣了！率6位帥大叔現松機　寵粉合照都ok

記者吳睿慈／台北報導

「國民姐夫」AKIRA隸屬於團體EXILE放浪兄弟，他與團員TAKAHIRO、橘KENCHI、NESMITH、SHOKICHI、世界以及佐藤大樹等人即將在14日舉辦見面會，13日中午率領隊友抵達松山機場，面對300名歌迷到場接機，他親切地一一簽名、合照，現場氣氛熱烈。

▲EXILE抵台接機。（圖／記者林敬旻攝）



AKIRA此趟返台是為了《EXILE 1st FAN MEETING IN TAIPEI》，活動將於14日再Zepp New Taipei舉辦，成員們13日約中午近11點時走出關門，現場300名粉絲熱情接駕，7人親切地站在歌迷面前合照，全程以緩慢地速度離開，並在歌迷上前合照時，AKIRA全部都ok，現場宛如小型見面會，簽名、拍照全都可以。

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▲AKIRA率成員返台。（圖／記者林敬旻攝）



不僅如此，AKIRA更是站在門口長達一分鐘，現場有位身障歌迷，他特地彎下腰合照，展現暖心又紳士的舉動，融化所有粉絲的心。

▼▲EXILE放浪兄弟抵台為14日見面會準備。（圖／記者林敬旻攝）



《EXILE 1st FAN MEETING IN TAIPEI》見面會，不僅是他們睽違13年再次於海外舉辦粉絲活動，更是團體首次在台北舉辦的官方粉絲見面會；本次粉絲見面會也作為今年啟動的EXILE新計劃「PROJECT EXILE」的第10彈活動，象徵著團體將持續拓展海外連結，將放浪精神從日本帶向全世界，不僅是他們睽違13年再次於海外舉辦粉絲活動，更是團體首次在台北舉辦的官方粉絲見面會。