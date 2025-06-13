金秀賢搬出「國家科學調查所」：交給機構判斷真假！　律師再度出面發聲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金秀賢捲入金賽綸生前財務糾紛，女方家屬指控他曾與未成年的金賽綸交往，逼債還錢導致金賽綸走上絕路。如今，雙方司法案正式開打，金秀賢卻早一步遭代言廣告商求賠償韓幣30億元，房產遭到假扣押，對此，金秀賢律師於13日再度出面發聲，坦言假扣押一事是真的，但金秀賢仍是《橫豎研究所》的受害者，會透過法律自證清白，並預計將資料交給國家科學調查所鑑定，讓機構判斷真假。

▲金秀賢與《橫豎研究所》各執一詞。（圖／翻攝自金秀賢IG、橫豎研究所YouTube）



金秀賢被爆出遭到廣告主求償，如今名下不動產已經遭到假扣押。對此，委任律師再度出面發聲，「金秀賢確實遭到假扣押，但他仍是《橫豎研究所》的受害者。《橫豎》聲稱『金秀賢與未成年的金賽綸交往，並剝削她』此主張是假的，因而導致了目前的局面。」委任律師表示，若屆時通過調查自證清白，並讓《橫豎》受到應有的處罰，那麼廣告主便沒有理由再提出賠償訴求了。

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▲金秀賢律師承認不動產遭到假扣押，但只是「暫時」，若司法還給他清白，廣告主就沒有名義提出賠償了。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）



律師再次強調「《橫豎》證據是造假，分析報告書也是私營企業所鑑定」，懷疑該鑑定書的真實度，因此金秀賢方面將把證據交給國科所鑑定，「國家科學調查可以判斷是否為造假、也可以判斷《橫豎》的錄音檔、Kakaotalk對話是否為造假，目前狀態為希望通過調查查清真相。」

▲金賽綸家屬一直以來都透過《橫豎研究所》發聲。（圖／翻攝自YouTube）



金賽綸家屬與《橫豎研究所》主張，金秀賢從2015年末起，在金賽綸仍是未成年之時，直到2021年7月與她有交往關係。金秀賢方面則反駁，承認曾與金賽綸交往，但時間是在她成年後的2019年至2020年之間，持續約一年。如今案件走上司法，金秀賢提告家屬毀謗等，金賽綸的遺屬方面則以違反兒童福利法與誣告等嫌疑對他提起告訴。