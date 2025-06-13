王思佳出國2個月「回家一開冷氣飄異味」！師傅揭真相：光洗濾網沒用

記者潘慧中／綜合報導

王思佳口條流利，不時受邀上節目分享生活經歷。她最近便在《小姐不熙娣》透露，有次全家出國長達兩個月，回家後，一開冷氣居然飄出異味，連忙請師傅來家中查看是否出了問題。

▲王思佳出國兩個月，回家後冷氣竟然飄出異味。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



王思佳表示當時和家人們一起去美國兩個月後，由於老公和女兒都是一直要吹冷氣的人，回家就馬上開了冷氣，結果老公馬上疑惑地說：「這什麼味道？」

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▲王思佳老公也馬上驚覺不對勁。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



王思佳形容那是一種潮濕的味道，「就是那種感覺它很久沒有運作，不然就是裡面有了什麼東西，反正就吹出來一種很奇怪的味道。」請冷氣師傅來家中查看後，對方便跟她說光是洗濾網沒有用，「後面有個金屬冷排（也要洗）。」

▲冷氣師傅提醒王思佳冷氣後面的金屬冷排也要定期清洗。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



想到家裡每天都會開冷氣，之後得常常約冷氣師傅幫忙清潔，王思佳就決定自立自強，上網買了冷氣清潔劑，不但不用每個禮拜都花錢請師傅幫忙洗，更照顧了家人們的呼吸道健康。