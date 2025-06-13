金泰梨曝1年抽高10cm的秘訣！曾是班上最矮　反差萌自稱是「真人卡比獸」

文／妞新聞

擁有《二十五，二十一》、《陽光先生》、《下女的誘惑》、《正年》、《惡鬼》等代表作，同時在4年內拿下兩座百想藝術大賞視后肯定的韓國影劇女神「金泰梨」，近日驚喜挑戰Netflix首部韓國動畫電影《再見星上人》，並與新生代演員「洪慶（紅炅）」默契二搭合作，作品品質有保證的她，這部也期待值爆表啦！

童顏女神意外長身

166CM好比例自爆「曾是矮個」

[廣告]請繼續往下閱讀...

1990年出生、今年滿35歲的金泰梨，因為白皙透亮肌膚、童顏小臉加上少女氣息，常常被誤會身高不高（年齡也不高），其實她擁有平均值以上的166CM，同時也因為黃金比例常常被大讚是「長腿女神」，不過她自爆自己曾經是「班上最矮小個女」！？

▲Netflix首部韓國動畫電影《再見星上人》。（圖／Netfilx）



▲《再見星上人》由金泰梨與新生代演員洪慶二搭合作。（圖／naver）

▲金泰梨與洪慶登上YouTube節目「빠더너스 BDNS」宣傳。（圖／Youtube／빠더너스 BDNS，下同）



金泰梨近日與洪慶登上YouTube節目「빠더너스 BDNS」宣傳，突然公開自己在國中時期其實超矮，都是班上的最矮1號學號，她先是透露：「睡眠真的對我很重要，只要需要充電就會睡很久」，還自己形容自己是寶可夢裡的『卡比獸』，接著娓娓道來當時的「爆風長高原因」。

金泰梨透露她在國中時真的會「冬眠」，表示：「一直在家裡睡覺，完全不出門、也不吃東西」，等到結束冬眠後，發現拔高了足足有10CM，讓同學也嚇了一跳，女神也表示自己現在就算沒有睡意，也很愛「躺在那」，完完全全是真人卡比獸。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

2025百想藝術大賞入圍名單出爐！IU PK金惠奫、金泰梨「拼女主角」，《苦盡柑來》狂包8項

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！