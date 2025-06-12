直擊／金泰希現夜市沒人發現！　揪老公Rain來台旅遊：要跟我打招呼喔～

記者吳睿慈／台北報導

南韓「最美天然美女」金泰希睽違13年，12日出席台灣醫美代言記者會，一襲淺藍紗質高衩禮服優雅亮相，分享這次訪台與上次訪台的回憶，她大讚台灣美食很好吃，13年前跑行程時忍不住吃很多，不過本次為了出席記者會，她害羞表示：「我有去夜市，想要吃很多東西，但我都忍住了。」以最美的狀態現身，而她也表示，希望未來有機會的話，可以來台灣吃吃喝喝，「我會跟家人一起來旅遊」，不忘提到老公Rain放閃。

▲▼45歲金泰希記者會上透露想跟家人一起來台灣旅遊。（圖／記者謝盛帆攝）



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金泰希12日為代言的台灣醫美現身記者會站台，她分享保養秘訣「因為要站在鏡頭前，我不會吃鹹與油膩的東西，平時管理會透過運動、飲食管理做保養，然後偶爾會借助醫美的東西，醫美醫師們的專業，還有諮詢評估做客製化的課程。」

▲45歲金泰希11日有去夜市逛逛。（圖／記者謝盛帆攝）



此趟訪台做足功課，她知道過去代言人是「最美歐巴桑」陳美鳳，她正面給予回應：「我知道她是在台灣很有名的藝人」。記者會最後，她熱情表示：「當然會想推薦醫美給親朋好友，也想去台灣更多地方，如果還有機會來台灣，我要去吃吃喝喝逛逛，我會跟家人帶著一起來旅遊。」

▲金泰希舉手投足都散發氣質感。（圖／記者謝盛帆攝）



金泰希親切表示：「謝謝大家很歡迎我、很開心，以後希望更多機會來到台灣，透過這次代言機會，我也希望來旅遊，而這段期間我也很常想到要來台灣旅行，如果以後偶然在路上遇到我，請熱情跟我打招呼喔。」預告未來想與老公合體來場寶島旅遊。